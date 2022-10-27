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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:10

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Верхние места подешевеют в поезде «Алматы-Мангистау»

Национальный перевозчик вводит скидку в 20 процентов на верхние места в коммерческих пассажирских поездах. Изменение в тарифах коснётся и сообщения «Алматы-Мангистау». Об этом сообщили в акционерном обществе «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» (АО «НК «Казахстан Темир Жолы»).Верхние места подешевеют в поезде «Алматы-Мангистау».

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Казахстанский перевозчик планирует ввести дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в вагонах коммерческих пассажирских поездов. Изменение вступит в силу с 1 декабря до 28 февраля 2023 года. Разница в стоимости проезда между верхними и нижними полками составит 20 процентов.

- Проект реализуется с целью равномерного распределения мест в вагоне, а также для удовлетворения спроса пассажиров на нижние места, - сообщили в АО «НК «Казахстан Темир Жолы».

Дифференцированный подход действует в следующих пассажирских поездах:

1. №111/112 «Алматы – Мангистау»;
2. №51/52 «Алматы – Уральск»;
3. №105/106 «Алматы – Петропавловск»;
4. №71/72 «Астана – Шымкент»;
5. №29/30 «Алматы – Атырау».

Миша Одинцов



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