Верхние места подешевеют в поезде «Алматы-Мангистау»

Иллюстративное фото из архива lada.kz

Казахстанский перевозчик планирует ввести дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в вагонах коммерческих пассажирских поездов. Изменение вступит в силу с 1 декабря до 28 февраля 2023 года. Разница в стоимости проезда между верхними и нижними полками составит 20 процентов.



- Проект реализуется с целью равномерного распределения мест в вагоне, а также для удовлетворения спроса пассажиров на нижние места, - сообщили в АО «НК «Казахстан Темир Жолы».



Дифференцированный подход действует в следующих пассажирских поездах:



1. №111/112 «Алматы – Мангистау»;

2. №51/52 «Алматы – Уральск»;

3. №105/106 «Алматы – Петропавловск»;

4. №71/72 «Астана – Шымкент»;

5. №29/30 «Алматы – Атырау».



Миша Одинцов