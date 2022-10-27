В детском инфекционном отделении Мангистауской областной больницы ведётся ремонт

Фото жителей Актау
В рубрике «Народные новости» редакции Lada.kz жительница Актау пожаловалась на то, что приёма врача в модульном инфекционном стационаре в 1 микрорайоне приходиться ожидать с детьми на улице.
- Мой двухлетний ребёнок заболел, позвонили в Скорую, ждали час, но бригада так и не приехала. Сказали самой везти ребёнка в больницу. Поехали в ОДБ, оттуда нас перенаправили в инфекционную больницу в 1 микрорайоне. Приехали, а там такая картина! Почему люди в 21 веке должны стоять на улице в холоде с больными детьми, даже с грудничками! Не впускают внутрь, смотрит только один врач. Хотя бы создали бы условия, - пожаловалась жительница Актау Нургуль.
Руководство «Мангистауской областной многопрофильной детской больницы» прокомментировало жалобу жительницы Актау.
- Сейчас проводятся текущие ремонтные работы в инфекционном отделении, и в связи с этим мы находимся временно в «модульном стационаре». Сдача здания инфекционного отделения после ремонтных работ планируется в течение следующего месяца, - сообщили в медучреждении.
В областной многопрофильной детской больнице также рассказали, что на данный момент идёт обострение вспышек сезонных респираторных инфекций по области, и в связи с этим увеличились обращения в инфекционное отделение.
- В сутки к нам обращается около 75–110 пациентов. В поликлиниках по месту жительства имеется «фильтр кабинет», где детей также осматривает врач и назначает лечение. В «фильтр кабинет» может обратиться любой пациент с жалобами: рвотой, температурой, диареей, болями в животе, при этом не дожидаясь приема участкового врача. «Фильтр кабинет» работает с 08:00 до 20:00 вечера. В связи со вспышкой сезонных респираторных инфекций просим соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, - отметило руководство больницы.
- Мой двухлетний ребёнок заболел, позвонили в Скорую, ждали час, но бригада так и не приехала. Сказали самой везти ребёнка в больницу. Поехали в ОДБ, оттуда нас перенаправили в инфекционную больницу в 1 микрорайоне. Приехали, а там такая картина! Почему люди в 21 веке должны стоять на улице в холоде с больными детьми, даже с грудничками! Не впускают внутрь, смотрит только один врач. Хотя бы создали бы условия, - пожаловалась жительница Актау Нургуль.
Руководство «Мангистауской областной многопрофильной детской больницы» прокомментировало жалобу жительницы Актау.
- Сейчас проводятся текущие ремонтные работы в инфекционном отделении, и в связи с этим мы находимся временно в «модульном стационаре». Сдача здания инфекционного отделения после ремонтных работ планируется в течение следующего месяца, - сообщили в медучреждении.
В областной многопрофильной детской больнице также рассказали, что на данный момент идёт обострение вспышек сезонных респираторных инфекций по области, и в связи с этим увеличились обращения в инфекционное отделение.
- В сутки к нам обращается около 75–110 пациентов. В поликлиниках по месту жительства имеется «фильтр кабинет», где детей также осматривает врач и назначает лечение. В «фильтр кабинет» может обратиться любой пациент с жалобами: рвотой, температурой, диареей, болями в животе, при этом не дожидаясь приема участкового врача. «Фильтр кабинет» работает с 08:00 до 20:00 вечера. В связи со вспышкой сезонных респираторных инфекций просим соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, - отметило руководство больницы.
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