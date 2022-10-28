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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:14

Просмотров: 389

Столичные кардиологи и кардиохирурги проведут бесплатные консультации для жителей Актау

Кардиологи и кардиохирурги АО «Национальный научный медицинский центр» будут проводить бесплатные консультации в Актау для пациентов с заболеваниями сердца. Пациентам, которые придут на приём, при себе советуют иметь данные коронарографии, эхокардиографии, электрокардиограмму и выписку из своей медицинской организации. Эти данные помогут подробнее узнать о заболевании и позволить врачам из Астаны дать свои рекомендации по лечению.

Иллюстративное фото
Консультирующие врачи Национального научно-медицинского центра, кардиологи и кардиохирурги - Сапарбай Е.Б, Закарина Д.М. Нуракаева С.С проведут приёмы для жителей Актау с заболеваниями сердца с 31 октября по 3 ноября 2022 года.

Время приёмов: с 09:00 до 17:00 часов.

Консультации будут проводить в медицинском центре «Archimed» по адресу: 26 микрорайон, здание 62 (в порядке живой очереди).



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