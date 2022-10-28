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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:45

Просмотров: 433

Дольщики Актау жалуются на качество строительства жилого комплекса

По словам жителей новостройки, согласно рекламным брошюрам, они должны были жить в элитном комплексе. На деле же его жильцы остались даже без отопления. При этом почти с каждого дольщика требуют дополнительно от 2 до 3 миллионов тенге за лишние квадраты, передаёт телеканал «КТК».

Кадр видеоролика
Алия Куанышкызы одна из тех, кто вложилась в строительство жилого комплекса «Айсар». По её словам, застройщик сдал не готовый к заселению дом, передаёт телеканал «КТК».

– Нам говорили, что ключи дадут ещё в июле. Мы продали дома, три-четыре месяца снимали жильё. Параллельно делать ремонт и снимать квартиру не можем, поэтому сюда переехали. Дом не завершён. Отопления нет. По несколько печек включаем, чтобы хоть как-то согреться. Зачем-то сделали больше квадратуру в квартирах. И теперь требуют с нас деньги, - рассказала Алия Куанышкызы.

Представитель застройщика утверждает, что плата за дополнительные метры – норма в долевых договорах. Квартиры действительно получились больше запланированного.

Что касается претензий по поводу низкого качества дома, то застройщик объясняет это тем, что у него возникли трудности из-за поставок материалов. Так, привезённый из-за границы дорогостоящий товар на деле оказался плохим.

Тем не менее недостатки обещали исправить.

- Здесь работа идёт полным ходом. Немного с опозданием. Мы обещали жителям в конце недели отопление, будет. В ноябре обещал я закончить подъезд, все подъездные работы Потом укладка асфальта, благоустройство. Ну, работаем мы, - прокомментировал Асхат Тулегенов, представитель компании-застройщика.



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