Поступок работников СТО восхитил жителя Актау

- Там была большая, серьезная яма. Водителям постоянно приходилось ее объезжать. А эти мужики - красавчики. В два счета решили эту проблему. Молодцы!, - говорит Сергей.

По словам местного жителя Сергея, в первой половине дня он отправился на автомойку в 21 микрорайон. Мужчина стал свидетелем того, как к образовавшейся выбоине у автомойки двое работников близлежащих СТО на тележке привезли брусчатку. Они аккуратно уложили углубление брусчаткой, а следом засыпали это все песком.