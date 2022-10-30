След от метеорита? Дыра появилась на асфальтовой дорожке в центре Актау

- Мы с мужем регулярно ходим пешком на рынок по этому тротуару. Асфальт рухнул, слава Богу, не при нас. Такая яма, как будто приземлился метеорит. Это изначально некачественная работа при укладке асфальта, раз так просто он рухнул. За эти две недели чиновники не обратили на этот ужас никакого внимания, поэтому решили привлечь к проблеме СМИ, - обратилась жительница 11 микрорайона.

По словам жителей 11 микрорайона, обвал асфальта на дорожке для велосипедистов вдоль Ботанического сада, напротив торгового центра «Жигер», произошел в середине октября. Около ямы появились трещины.Lada.kz направила жалобу в городской акимат.Напомним, новая асфальтовая дорожка шириной шесть метров и длиной в два километра появилась по периметру Ботанического сада в начале 2017 года.