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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 813

След от метеорита? Дыра появилась на асфальтовой дорожке в центре Актау

Яма образовалась уже более двух недель назад и ее никто не восстанавливает.

Фото жительницы 11 микрорайона
По словам жителей 11 микрорайона, обвал асфальта на дорожке для велосипедистов вдоль Ботанического сада, напротив торгового центра «Жигер», произошел в середине октября. Около ямы появились трещины.

След от метеорита? Дыра появилась на асфальтовой дорожке в центре Актау


- Мы с мужем регулярно ходим пешком на рынок по этому тротуару. Асфальт рухнул, слава Богу, не при нас. Такая яма, как будто приземлился метеорит. Это изначально некачественная работа при укладке асфальта, раз так просто он рухнул. За эти две недели чиновники не обратили на этот ужас никакого внимания, поэтому решили привлечь к проблеме СМИ, - обратилась жительница 11 микрорайона.


Lada.kz направила жалобу в городской акимат.

Напомним, новая асфальтовая дорожка шириной шесть метров и длиной в два километра появилась по периметру Ботанического сада в начале 2017 года.



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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:15
Яма образовалась уже более двух недель назад и ее никто не восстанавливает.

ЭТО!, ноухау от дорожников и ёкимата...
Воронка для "сбора дождевой воды", для последующего полива деревьев в будущем году...
Задержка происходит потому что на новом заводе...My Webpage...ещё не произвели емкости для сбора дождевой воды... popa
Ждут когда ёмкости привезут с Китая, под брендом, Made in KZ...

Все мы ходим под богом.
 
 

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