Аманбек Шалабаев назначен начальником отдела полиции Каракиянского района

Фото пресс-службы ведомства

Шалбаев Аманбек Искакович родился 19 августа 1981 года в Бейнеуском районе Мангистауской области.



В 2000 году окончил Шымкентский юридический колледж МВД РК.



В органах внутренних дел - с сентября 1998 года.



Аманбек Искакович начал свою деятельность с участкового инспектора полиции, также имеет большой опыт в сфере оперативной деятельности. С 19 марта 2020 года был назначен на должность первого заместителя начальника отдела полиции Бейнеуского района и по настоящее время занимал эту должность.