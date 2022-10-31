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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:33

Просмотров: 801

Аманбек Шалабаев назначен начальником отдела полиции Каракиянского района

Приказом начальника департамента полиции Мангистауской области по согласованию с МВД РК майор полиции Аманбек Шалбаев назначен на должность начальника отдела полиции Каракиянского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы ведомства
Шалбаев Аманбек Искакович родился 19 августа 1981 года в Бейнеуском районе Мангистауской области.

В 2000 году окончил Шымкентский юридический колледж МВД РК.

В органах внутренних дел - с сентября 1998 года.

Аманбек Искакович начал свою деятельность с участкового инспектора полиции, также имеет большой опыт в сфере оперативной деятельности. С 19 марта 2020 года был назначен на должность первого заместителя начальника отдела полиции Бейнеуского района и по настоящее время занимал эту должность.



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