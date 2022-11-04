Житель Актау опубликовал объявление о продаже земли на городском пляже

Актауский блогер разместил у себя на странице в Instagram скриншот объявления о продаже земли на городском пляже в 4А микрорайоне. Объявление разместили на специализированном сайте о недвижимости.На публикацию отреагировали в городской администрации.Там сообщили, что участок земли, расположенный рядом с рестораном «Карвон», в 2007 году приобрело физическое лицо. В настоящее время земельный участок площадью 0,5 гектара находится на праве частной собственности согласно договору купли-продажи от июня 2020 года.- Земельный участок согласно генеральному плану предусмотрен, как территория учреждения спорта. Первоначальное целевое назначение - строительство спортивно-оздоровительного центра. В связи с этим изменение целевого назначения не представляется возможным, - заявили в городском акимате.Там также подчеркнули, что информация, размещённая на сайте о недвижимости, не соответствует действительности.На самом ресурсе объявление прошло модерацию после передачи его в службу контроля качества сайта. Информацию в объявлении изменили.