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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:28

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Житель Актау опубликовал объявление о продаже земли на городском пляже

Публикацию объявления о продаже земли на пляже в 4А микрорайоне нашёл на сайте объявлений недвижимости местный блогер. После публикации объявление прошло модерацию службы контроля качества сайта и было изменено, а в городском акимате заявили, что указанная информация в объявлении не соответствует действительности.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Актауский блогер разместил у себя на странице в Instagram скриншот объявления о продаже земли на городском пляже в 4А микрорайоне. Объявление разместили на специализированном сайте о недвижимости.



На публикацию отреагировали в городской администрации.

Там сообщили, что участок земли, расположенный рядом с рестораном «Карвон», в 2007 году приобрело физическое лицо. В настоящее время земельный участок площадью 0,5 гектара находится на праве частной собственности согласно договору купли-продажи от июня 2020 года.

- Земельный участок согласно генеральному плану предусмотрен, как территория учреждения спорта. Первоначальное целевое назначение - строительство спортивно-оздоровительного центра. В связи с этим изменение целевого назначения не представляется возможным, - заявили в городском акимате.

Там также подчеркнули, что информация, размещённая на сайте о недвижимости, не соответствует действительности.

На самом ресурсе объявление прошло модерацию после передачи его в службу контроля качества сайта. Информацию в объявлении изменили.

Михаил Одинцов



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