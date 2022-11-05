Жители 15 микрорайона Актау жалуются на разрушенные дороги

Жительница 15 микрорайона обратилась в редакцию Lada.kz с просьбой придать огласке проблему горожан. По её словам, дороги внутри микрорайона оставляют желать лучшего. Машины нередко застревают в ямах.- Убедительно просим акимат и всех ответственных обратить внимание на разрушенные дороги в нашем микрорайоне. Мы живём в центре города, рядом находится набережная, а наши дороги, как после бомбёжки, - говорит жительница Актау.В акимате сообщили, что власти города знают о проблеме.- На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы. Для реализации данного проекта подана бюджетная заявка на выделение денежных средств. Строительство планируется на следующий год, - сообщили в акимате.