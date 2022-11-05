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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 07:20

Просмотров: 603

Жители 15 микрорайона Актау жалуются на разрушенные дороги

Жители 15 микрорайона Актау жалуются на плачевное состояние внутримикрорайонных дорог. В Актауском городском акимате сообщили, что сейчас готовится проектно-сметная документация. Дороги обещают отремонтировать в 2024 году.

Фото жительницы Актау
Жительница 15 микрорайона обратилась в редакцию Lada.kz с просьбой придать огласке проблему горожан. По её словам, дороги внутри микрорайона оставляют желать лучшего. Машины нередко застревают в ямах.

Жители 15 микрорайона Актау жалуются на разрушенные дороги

Жители 15 микрорайона Актау жалуются на разрушенные дороги

Жители 15 микрорайона Актау жалуются на разрушенные дороги


- Убедительно просим акимат и всех ответственных обратить внимание на разрушенные дороги в нашем микрорайоне. Мы живём в центре города, рядом находится набережная, а наши дороги, как после бомбёжки, - говорит жительница Актау.

В акимате сообщили, что власти города знают о проблеме.

- На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы. Для реализации данного проекта подана бюджетная заявка на выделение денежных средств. Строительство планируется на следующий год, - сообщили в акимате.



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