Почему нет крытой остановки возле торгового центра в Актау

- Здесь постоянно большой поток людей, так как рядом ТРК «AK KALA MALL». Кто-то ждет автобус, кто-то останавливает такси. Порой люди выходят чуть ли не на середину дороги. Это оживленное место, можно же предусмотреть хоть скамейки, а то аж жалко смотреть, как некоторым приходится садиться на бордюр в ожидании общественного транспорта, - говорит местный автовладелец Галымжан.

- Средства на строительство запрашиваются с прошлого года, но бюджетом пока не финансируется, - объяснили в отделе ЖКХ.

Автобусная остановка между 29А микрорайоном и «Толкын-2», напротив ТРК «AK KALA MALL», обозначена на карте «2ГИС». По факту же, здесь имеется только лишь «кармашек».В отделе ЖКХ городского акимата сообщили, что имеется сметная документация на строительство на данном участке крытой остановки, но возможности пока нет.