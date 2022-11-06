Почему нет крытой остановки возле торгового центра в Актау

Фото местного автовладельца Галымжана
Автобусная остановка между 29А микрорайоном и «Толкын-2», напротив ТРК «AK KALA MALL», обозначена на карте «2ГИС». По факту же, здесь имеется только лишь «кармашек».
В отделе ЖКХ городского акимата сообщили, что имеется сметная документация на строительство на данном участке крытой остановки, но возможности пока нет.
- Здесь постоянно большой поток людей, так как рядом ТРК «AK KALA MALL». Кто-то ждет автобус, кто-то останавливает такси. Порой люди выходят чуть ли не на середину дороги. Это оживленное место, можно же предусмотреть хоть скамейки, а то аж жалко смотреть, как некоторым приходится садиться на бордюр в ожидании общественного транспорта, - говорит местный автовладелец Галымжан.
В отделе ЖКХ городского акимата сообщили, что имеется сметная документация на строительство на данном участке крытой остановки, но возможности пока нет.
- Средства на строительство запрашиваются с прошлого года, но бюджетом пока не финансируется, - объяснили в отделе ЖКХ.
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