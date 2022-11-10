В «МАЭК-Казатомпром» прокомментировали видео с выбросом пара

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
В товариществе с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром» рассказали о причинах появления пара на трубопроводе в районе их предприятия.
- По заявке АО «КазАзот» по подаче пара от 9 ноября начались работы по пуску паропровода ТЭЦ-2 - «КазАзот». По технологии, при включении паропроводы прогреваются с открытыми дренажами до достижения определенной температуры во избежание образования конденсата и появления гидроударов. После прогрева дренажные вентили будут закрыты, - пояснили в пресс-службе энергокомбината.
Напомним, ранее порыв трубы в районе «МАЭК-Казатомпром» сняли на видео.
Михаил Одинцов
- По заявке АО «КазАзот» по подаче пара от 9 ноября начались работы по пуску паропровода ТЭЦ-2 - «КазАзот». По технологии, при включении паропроводы прогреваются с открытыми дренажами до достижения определенной температуры во избежание образования конденсата и появления гидроударов. После прогрева дренажные вентили будут закрыты, - пояснили в пресс-службе энергокомбината.
Напомним, ранее порыв трубы в районе «МАЭК-Казатомпром» сняли на видео.
Михаил Одинцов