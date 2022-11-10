«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Ноября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 469.42 KZT
  • €1 = 467.68 KZT
  • 1 RUB = 7.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 679

В «МАЭК-Казатомпром» прокомментировали видео с выбросом пара

Как сообщили на энергокомбинате, запечатленное на видео газообразное вещество - водяной пар. Он появляется при прогреве паропроводов.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
В товариществе с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром» рассказали о причинах появления пара на трубопроводе в районе их предприятия.

- По заявке АО «КазАзот» по подаче пара от 9 ноября начались работы по пуску паропровода ТЭЦ-2 - «КазАзот». По технологии, при включении паропроводы прогреваются с открытыми дренажами до достижения определенной температуры во избежание образования конденсата и появления гидроударов. После прогрева дренажные вентили будут закрыты, - пояснили в пресс-службе энергокомбината.

Напомним, ранее порыв трубы в районе «МАЭК-Казатомпром» сняли на видео.

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Банкир
 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 18:43
Все гораздо хуже: выросло поколение с купленными дипломами...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
14679677 (Посетители) Сегодня, 18:35
поколение с дипломами юристов и экономистов выросло) Ну реально, кому-то постоянно мерещится нарушение/аварии. Хотя сам снял то видео нарушая ПДД.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика