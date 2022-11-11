В городском отделе образования прокомментировали аренду футбольного поля в школе №9 в Актау

Фото жителей Актау
В пресс-службе отдела образования Актау рассказали, что в городе уже практикуют такое сотрудничество по аренде спортивных площадок.
- На территориях школ номер 14, 15 и 21 действуют футбольные поля, соответствующие европейским стандартам. В свою очередь, это позволяет развивать футбол и привлекать молодежь к здоровому образу жизни. На основании договора аренды «NS club» обязуется провести капитальный ремонт площадки. Учащиеся школы №9 будут иметь полный доступ к полю, на нем будут проводиться уроки и все спортивные мероприятия, - сообщили в Актауском городском отдел образования.
В настоящее время, по информации руководства клуба, реконструкция поля временно приостановлена в связи с судебным процессом.
- Подрядная компания оказалась недобросовестной и выполнила работу некачественно. Так как поле предназначено для развития детского футбола, для строительства требуются определенные материалы высшего качества. Однако были выявлены дефекты при постилке искусственного газона. В связи с чем руководство клуба подало иск в суд на подрядную организацию. Работы приостановлены на время судебных разбирательств. Также экспертизой доказано, что поле является травмоопасным, поэтому сейчас там заниматься нельзя, - отметили в отделе образования.
Напомним, в редакцию обратились родители учащихся школы №9 в 7 микрорайоне. По их словам, с прошлого учебного года футбольное поле под замком, так как его сдали в аренду и уже на протяжении года на территории поля идет ремонт. В администрации школы прокомментировали жалобу родителей.
- На территориях школ номер 14, 15 и 21 действуют футбольные поля, соответствующие европейским стандартам. В свою очередь, это позволяет развивать футбол и привлекать молодежь к здоровому образу жизни. На основании договора аренды «NS club» обязуется провести капитальный ремонт площадки. Учащиеся школы №9 будут иметь полный доступ к полю, на нем будут проводиться уроки и все спортивные мероприятия, - сообщили в Актауском городском отдел образования.
В настоящее время, по информации руководства клуба, реконструкция поля временно приостановлена в связи с судебным процессом.
- Подрядная компания оказалась недобросовестной и выполнила работу некачественно. Так как поле предназначено для развития детского футбола, для строительства требуются определенные материалы высшего качества. Однако были выявлены дефекты при постилке искусственного газона. В связи с чем руководство клуба подало иск в суд на подрядную организацию. Работы приостановлены на время судебных разбирательств. Также экспертизой доказано, что поле является травмоопасным, поэтому сейчас там заниматься нельзя, - отметили в отделе образования.
Напомним, в редакцию обратились родители учащихся школы №9 в 7 микрорайоне. По их словам, с прошлого учебного года футбольное поле под замком, так как его сдали в аренду и уже на протяжении года на территории поля идет ремонт. В администрации школы прокомментировали жалобу родителей.