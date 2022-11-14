«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Ноября
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.01 KZT
  • €1 = 474.44 KZT
  • 1 RUB = 7.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 880

Огнестрельное ранение в мозг: врачи рассказали о состоянии одного из пострадавших в драке в ночном клубе Актау

Один из пострадавших - 19-летний молодой человек с огнестрельным ранением в головной мозг находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Мангистауская областная многопрофильная больница
По данным специалистов медучреждения, пациент был госпитализирован с огнестрельным ранением в головной мозг 12 ноября около пяти часов утра.

- Сейчас состояние - стабильно тяжелое. Находится в реанимации. Оперативного лечения не было, - сообщили в пресс-службе медучреждения.

Напомним, 12 ноября в Мангистаускую областную больницу из кафе «WOW» были доставлены двое граждан в возрасте 19 лет. В результате происшествия пострадали двое парней в возрасте 19 лет. Они доставлены в Мангистаускую областную больницу. У одного из них - дробовое ранение, а у второго - закрытая травма коленного сустава.

Правоохранители установили и задержали шестерых подозреваемых. Все участники данного инцидента водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

В распоряжении редакции «Лада» появилось видео драки в заведении «WOW».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика