Огнестрельное ранение в мозг: врачи рассказали о состоянии одного из пострадавших в драке в ночном клубе Актау

Мангистауская областная многопрофильная больница
По данным специалистов медучреждения, пациент был госпитализирован с огнестрельным ранением в головной мозг 12 ноября около пяти часов утра.
- Сейчас состояние - стабильно тяжелое. Находится в реанимации. Оперативного лечения не было, - сообщили в пресс-службе медучреждения.
Напомним, 12 ноября в Мангистаускую областную больницу из кафе «WOW» были доставлены двое граждан в возрасте 19 лет. В результате происшествия пострадали двое парней в возрасте 19 лет. Они доставлены в Мангистаускую областную больницу. У одного из них - дробовое ранение, а у второго - закрытая травма коленного сустава.
Правоохранители установили и задержали шестерых подозреваемых. Все участники данного инцидента водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
В распоряжении редакции «Лада» появилось видео драки в заведении «WOW».
- Сейчас состояние - стабильно тяжелое. Находится в реанимации. Оперативного лечения не было, - сообщили в пресс-службе медучреждения.
Напомним, 12 ноября в Мангистаускую областную больницу из кафе «WOW» были доставлены двое граждан в возрасте 19 лет. В результате происшествия пострадали двое парней в возрасте 19 лет. Они доставлены в Мангистаускую областную больницу. У одного из них - дробовое ранение, а у второго - закрытая травма коленного сустава.
Правоохранители установили и задержали шестерых подозреваемых. Все участники данного инцидента водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
В распоряжении редакции «Лада» появилось видео драки в заведении «WOW».
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