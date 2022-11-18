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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:31

Просмотров: 523

Цены на аренду жилья в Актау снова снизились

Аналитики Krisha.kz сообщили, что в Актау подешевело арендное жилье. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас составляет 120 тысяч тенге, двухкомнатной – 150 тысяч тенге, трёхкомнатной – 200 тысяч тенге. Это на 2,9 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Иллюстративное фото
Сайт Krisha.kz изучил, на сколько подешевела аренда квартир по сравнению с прошлой неделей.

Сейчас в Актау средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 120 тысяч тенге, двухкомнатной – 150 тысяч тенге, трёхкомнатной – 200 тысяч тенге.

- Снижение арендных ставок замедлилось по сравнению с прошлыми неделями. Вероятно, в ближайшее время оно остановится. При этом цены, скорее всего, уже не вернутся к тем, что были в начале сентября, - сообщают аналитики.

Самое дешёвое арендное жильё по Казахстану наблюдается в Талдыкоргане, а самое дорогое – в Алматы. В южной столице однокомнатную квартиру сдают в среднем за 250 тысяч тенге, тогда как в Астане - за 180 тысяч тенге.

Цены на аренду жилья в Актау снова снизились



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