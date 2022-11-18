Цены на аренду жилья в Актау снова снизились

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Сайт Krisha.kz изучил, на сколько подешевела аренда квартир по сравнению с прошлой неделей.
Сейчас в Актау средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 120 тысяч тенге, двухкомнатной – 150 тысяч тенге, трёхкомнатной – 200 тысяч тенге.
- Снижение арендных ставок замедлилось по сравнению с прошлыми неделями. Вероятно, в ближайшее время оно остановится. При этом цены, скорее всего, уже не вернутся к тем, что были в начале сентября, - сообщают аналитики.
Самое дешёвое арендное жильё по Казахстану наблюдается в Талдыкоргане, а самое дорогое – в Алматы. В южной столице однокомнатную квартиру сдают в среднем за 250 тысяч тенге, тогда как в Астане - за 180 тысяч тенге.
Сейчас в Актау средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 120 тысяч тенге, двухкомнатной – 150 тысяч тенге, трёхкомнатной – 200 тысяч тенге.
- Снижение арендных ставок замедлилось по сравнению с прошлыми неделями. Вероятно, в ближайшее время оно остановится. При этом цены, скорее всего, уже не вернутся к тем, что были в начале сентября, - сообщают аналитики.
Самое дешёвое арендное жильё по Казахстану наблюдается в Талдыкоргане, а самое дорогое – в Алматы. В южной столице однокомнатную квартиру сдают в среднем за 250 тысяч тенге, тогда как в Астане - за 180 тысяч тенге.
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