Без вести пропавшего мужчину разыскивают в Актау

фото предоставили родственники

Оразалы Джубатыров вышел из дома вечером 12 ноября. С тех пор родственники не могут с ним связаться.



- Обращались в полицию. Ждем результатов. Надеемся на лучшее. Хотим обратиться к гражданам: если вы видели моего брата, пожалуйста, свяжитесь с нами, - говорит родственник пропавшего.



Оразалы Джубатыров был одет в короткую куртку темно-синего цвета, на нем были кроссовки белого цвета.



Те, кто знают о его местонахождении, могут связаться по номерам: 8702 406 9101, 8778 362 0302