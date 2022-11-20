Попытка протиснуться на дороге в Актау вылилась в штраф

На видео водитель Toyota Carina пытается протиснуться между автомобилями на дороге между 19 и 30 микрорайонами и это у него успешно получается.Стражи порядка установили личность водителя. В отношении него составлены протоколы по статьям 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки).В общей сложности автовладельцу может грозить штраф в размере 13 МРП, то есть 39 819 тенге.