Сколько граждан проголосовало в Казахстане и Мангистау

В соответствии с границами часовых поясов на территории Республики в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21.00 час по времени столицы.Бюллетени получили 69,43 % от общего количества граждан, включенных в списки.В том числе в разрезе регионов:1. по области Абай – 80,18%2. по Акмолинской области – 78,87 %3. по Актюбинской области – 72,81 %4. по Алматинской области – 72,10 %5. по Атырауской области – 70,87 %6. по Западно-Казахстанской области – 68,67 %7. по Жамбылской области – 79,57 %8. по области Жетісу – 81,42%9. по Карагандинской области – 78,39%10. по Костанайской области – 79,28 %11. по Кызылординской области – 81,07 %12. по Мангистауской области – 66,99%13. по Павлодарской области – 77,58%14. по Северо-Казахстанской области – 79,01 %15. по Туркестанский области – 80,37 %16. по области Ұлытау – 75,48 %17. по Восточно-Казахстанской области – 79,49%18. по г. Астана – 48,60%19. по г. Алматы – 28,72 %20. по г. Шымкент – 59,79%