Сирены включат в Актау

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В период с 24 по 25 ноября 2022 года Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан будет проводиться Республиканское командно-штабное учение «Қыс-2022» по теме: «Подготовка органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода».



- Во время проводимых мероприятий с 24 по 25 ноября 2022 года будут включаться электросирены. Просим Вас соблюдать спокойствие. Спасибо за внимание, - сообщили в ДЧС региона.