С 1 декабря обещают возобновить авиарейс Актау-Сочи

Иллюстративное фото из архива lada.kz
После двухлетнего перерыва авиасообщение Актау-Сочи возобновляет свою работу с 1 декабря.
Рейсы казахстанской авиакомпании SCAT будут выполняться еженедельно, по четвергам.
Время полета составит один час 35 минут. Салон самолета вмещает 144 пассажира.
Как отмечает «Информбюро», рейсы из Актау в Сочи прекратили выполняться в 2019 году.
Михаил Одинцов
Рейсы казахстанской авиакомпании SCAT будут выполняться еженедельно, по четвергам.
Время полета составит один час 35 минут. Салон самолета вмещает 144 пассажира.
Как отмечает «Информбюро», рейсы из Актау в Сочи прекратили выполняться в 2019 году.
Михаил Одинцов