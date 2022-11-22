Хабарландыру / Объявление

ТОО «Тбем Ойл»

«Тбем Ойл» ЖШС (автожанармай құю станциясы) өткізу туралы хабарлайды 2022 жылғы 30 қарашадан бастап қоғамдық талқылау түріндегі қоғамдық тыңдаулар "Эмиссиялар нормативтері" жобасы бойынша 5 жұмыс күні ішінде.



Кәсіпорын Жаңаөзен-Ақтау тас жолында орналасқан.

Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады https://ecoportal.kz ескертулерді ұсыну үшін және ұсыныстар.

Бастамашы - "Тбем Ойл"ЖШС

Жобалық құжаттаманы әзірлеуші - "Атмосфера" ЖШС.



Тел. +7(727) 292-52-63,

Е-mail:atmosfera-2000@mail.ru



"Маңғыстау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ Жергілікті атқарушы органы







ТОО «Тбем Ойл» (автозаправочная станция) сообщает о проведении общественных слушаний в форме публичных обсуждений с 30 ноября 2022 г. в течение 5 рабочих дней по проекту нормативов эмиссий.



Предприятие расположено на трассе Жанаозен – Актау.

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz для представления замечаний и предложений.

Инициатор – ТОО «Тбем Ойл»

Разработчик проектной документации – ТОО «Атмосфера».



Тел. +7(727)292-52-63,

Е-mail:atmosfera-2000@mail.ru



Местный исполнительный орган ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области»



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