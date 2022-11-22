Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 22 Ноября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.55 KZT
  • €1 = 473.93 KZT
  • 1 RUB = 7.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:14

Просмотров: 846

Хабарландыру / Объявление

ТОО «Тбем Ойл»
«Тбем Ойл» ЖШС (автожанармай құю станциясы) өткізу туралы хабарлайды 2022 жылғы 30 қарашадан бастап қоғамдық талқылау түріндегі қоғамдық тыңдаулар "Эмиссиялар нормативтері" жобасы бойынша 5 жұмыс күні ішінде.

Кәсіпорын Жаңаөзен-Ақтау тас жолында орналасқан.
Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады https://ecoportal.kz ескертулерді ұсыну үшін және ұсыныстар.
Бастамашы - "Тбем Ойл"ЖШС
Жобалық құжаттаманы әзірлеуші - "Атмосфера" ЖШС.

Тел. +7(727) 292-52-63,
Е-mail:atmosfera-2000@mail.ru

"Маңғыстау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ Жергілікті атқарушы органы



ТОО «Тбем Ойл» (автозаправочная станция) сообщает о проведении общественных слушаний в форме публичных обсуждений с 30 ноября 2022 г. в течение 5 рабочих дней по проекту нормативов эмиссий.

Предприятие расположено на трассе Жанаозен – Актау.
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz для представления замечаний и предложений.
Инициатор – ТОО «Тбем Ойл»
Разработчик проектной документации – ТОО «Атмосфера».

Тел. +7(727)292-52-63,
Е-mail:atmosfera-2000@mail.ru

Местный исполнительный орган ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области» 

Данное объявление оплачено



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика