Хабарландыру / Объявление

ТОО «Тбем Ойл»
«Тбем Ойл» ЖШС (автожанармай құю станциясы) өткізу туралы хабарлайды 2022 жылғы 30 қарашадан бастап қоғамдық талқылау түріндегі қоғамдық тыңдаулар "Эмиссиялар нормативтері" жобасы бойынша 5 жұмыс күні ішінде.
Кәсіпорын Жаңаөзен-Ақтау тас жолында орналасқан.
Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады https://ecoportal.kz ескертулерді ұсыну үшін және ұсыныстар.
Бастамашы - "Тбем Ойл"ЖШС
Жобалық құжаттаманы әзірлеуші - "Атмосфера" ЖШС.
Тел. +7(727) 292-52-63,
Е-mail:atmosfera-2000@mail.ru
"Маңғыстау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ Жергілікті атқарушы органы
ТОО «Тбем Ойл» (автозаправочная станция) сообщает о проведении общественных слушаний в форме публичных обсуждений с 30 ноября 2022 г. в течение 5 рабочих дней по проекту нормативов эмиссий.
Предприятие расположено на трассе Жанаозен – Актау.
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz для представления замечаний и предложений.
Инициатор – ТОО «Тбем Ойл»
Разработчик проектной документации – ТОО «Атмосфера».
Тел. +7(727)292-52-63,
Е-mail:atmosfera-2000@mail.ru
Местный исполнительный орган ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области»
Данное объявление оплачено
Кәсіпорын Жаңаөзен-Ақтау тас жолында орналасқан.
Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады https://ecoportal.kz ескертулерді ұсыну үшін және ұсыныстар.
Бастамашы - "Тбем Ойл"ЖШС
Жобалық құжаттаманы әзірлеуші - "Атмосфера" ЖШС.
Тел. +7(727) 292-52-63,
Е-mail:atmosfera-2000@mail.ru
"Маңғыстау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ Жергілікті атқарушы органы
ТОО «Тбем Ойл» (автозаправочная станция) сообщает о проведении общественных слушаний в форме публичных обсуждений с 30 ноября 2022 г. в течение 5 рабочих дней по проекту нормативов эмиссий.
Предприятие расположено на трассе Жанаозен – Актау.
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz для представления замечаний и предложений.
Инициатор – ТОО «Тбем Ойл»
Разработчик проектной документации – ТОО «Атмосфера».
Тел. +7(727)292-52-63,
Е-mail:atmosfera-2000@mail.ru
Местный исполнительный орган ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области»
Данное объявление оплачено
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