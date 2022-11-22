Опять о главном! Давление питьевой воды снизят в Актау

Иллюстративное фото из открытых источников

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» уведомили, что прекратилась подача питьевой воды от опреснительного завода «Каспий». В связи с чем в ночь с 22 по 23 ноября будет снижено давление ее подачи на город.