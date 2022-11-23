В Актау отменено обещанное благоустройство микрорайонов

Фото из архива lada.kz
Как сообщил аким Актау, к ремонту микрорайонов нужно подойти рационально.
- У нас как обычно происходит? Поменяют асфальт, а под ним происходит потом порыв трубопровода. Приходится ломать новое дорожное покрытие. Поэтому в этот раз для начала необходимо заменить все коммуникации. Работы планируется начать с первого по шестой микрорайон. Только после этого приступим к благоустройству, – сообщил Ербол Избергенов, аким Актау.
Как сообщили в ГКП «КЖСА», заказчиком работ по замене водопровода является управление энергетики и ЖКХ акимата Мангистауской области. Работы запланированы на 2023 год.
Напомним, о благоустройстве 1, 4, 14, 22, 28А и 29 стало известно в мае.
Спустя месяц чиновники заявили, что работы по благоустройству будут отложены до зимы из-за разработки ПСД.
- У нас как обычно происходит? Поменяют асфальт, а под ним происходит потом порыв трубопровода. Приходится ломать новое дорожное покрытие. Поэтому в этот раз для начала необходимо заменить все коммуникации. Работы планируется начать с первого по шестой микрорайон. Только после этого приступим к благоустройству, – сообщил Ербол Избергенов, аким Актау.
Как сообщили в ГКП «КЖСА», заказчиком работ по замене водопровода является управление энергетики и ЖКХ акимата Мангистауской области. Работы запланированы на 2023 год.
Напомним, о благоустройстве 1, 4, 14, 22, 28А и 29 стало известно в мае.
Спустя месяц чиновники заявили, что работы по благоустройству будут отложены до зимы из-за разработки ПСД.