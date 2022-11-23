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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:48

Просмотров: 213

Мангистауская область заняла первое место по подорожанию молочных продуктов

Рост цен на молочные продукты питания сильнее всего ощутили жители Мангистауской области - на 42,2% за год. В тройке антилидеров также оказались Карагандинская область (плюс 31,6%) и Шымкент (плюс 31,3%). Об этом сообщает Energyprom.kz.

©Wikipedia
По данным аналитического сайта Energyprom.kz, по итогам октября текущего года цены на молочные продукты в стране увеличились на 28,2% за год. В том числе питьевое молоко подорожало на 28,3%, консервированное — на 39,2%, кисломолочные продукты — на 29,2%. Среди кисломолочных продуктов йогурт вырос в цене на 36,5%, кефир — на 19,7%, сметана — на 33,6%, творог — на 14,8%, твёрдый сыр — на 31,4%.

- В пяти регионах рост цен составил более 30%, в одном — сразу более 40%, - сообщает издание.

Производство молочных продуктов по итогам января–октября текущего года в стране достигло 396 миллиардов тенге, что на 15,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.
Мангистауская область заняла первое место по подорожанию молочных продуктов


В натуральном выражении выпуск обработанного жидкого молока и сливок сократился на 6,2%, до 472,5 тысячи тонн, сливочного масла и спредов — на 9%, до 20,9 тысячи тонн, молочных пастообразных спредов — на 26,6%, до 4,7 тысячи тонн, сыра и творога — на 2,5%, до 30,5 тысячи тонн, сгущённых молока и сливок — на 5,5%, до 7 тысяч тонн, йогурта — на 3%, до 191,7 тысячи тонн, шубата — на 37,5%, до 2,4 тысячи тонн.

Производство молока в твёрдой форме увеличилось на 16,3% за год, до 6,8 тысячи тонн, кумыса — на 6,7%, до 1,3 тысячи тонн.

- По итогам января–августа текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на обработанное жидкое молоко и сливки на 96%. За этот период в РК произвели 373,4 тысячи тонн продукции, импортировали — 15,6 тысячи тонн. На экспорт отправили 10,1 тысячи тонн продукции, оставшиеся 378,8 тысячи тонн реализовали на внутреннем рынке, - передает издание.

Обеспеченность сливочным маслом составила 75,1%, против 85,1% годом ранее. С начала года производство сократилось на 10,7%, до 16,3 тысячи тонн. В то же время импорт увеличился на 69,1%, до 5,4 тысячи тонн. Реализация на внутреннем рынке составила 19,6 тысячи тонн масла — на 9,8% больше, чем годом ранее.

Рынок сыра и творога местные компании перекрыли на 53,2%, против 55% годом ранее. Доля импорта соответственно составила 46,8%. В страну завезли 21,5 тысячи тонн продуктов, годовой рост — на 7%. На внутреннем рынке реализовали 44,1 тысячи тонн — на 4,5% больше, чем годом ранее.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • синдбад
  • Кари
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:06
Если бы только на молочные продукты.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ingul
 Кари (Посетители) Сегодня, 13:47
хоть в чём-то первые beer2
 
 

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