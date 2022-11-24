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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:48

Просмотров: 362

Население Мангистау за 12 лет увеличилось в полтора раза

По данным Национальной переписи населения 2021 года в Республике Казахстан, численность женщин в Мангистау преобладает над численностью мужчин.

Иллюстративное фото
За 12 лет прирост населения Мангистауской области составил 151,4 процента, количество жителей региона увеличилось с 485 392 до 735 008 человек. Это самый высокий показатель среди областей, за исключением городов республиканского значения.

Население Мангистау за 12 лет увеличилось в полтора раза


По итогам переписи численность населения Мангистауской области в 2021 году составила 735 008 человек, из них 369 739 женщин и 365 269 мужчин. Таким образом, женщин больше мужчин на 4 470 человек.

На 1000 женщин в регионе приходится 987 мужчин, в 2009 году было 979 мужчин.

В процентном соотношении доля мужчин составила 49,7 процента, женщин – 50,3 процента. По результатам прошлой переписи 2009 года в регионе также проживало больше женщин, чем мужчин. В 2009 году в Мангистау было зарегистрировано 245 216 женщин и 240 176 мужчин. Доля мужчин составляла 49,5 процента, а доля женщин – 50,5 процента.

По данным переписи городское население региона с 2009 по 2021 годы увеличилось на 134,7 процента, численность городских жителей увеличилась с 247 039 до 332 727 человек. Рост численности сельского населения за 12 лет составил 168,8 процента, количество сельчан выросло с 238 353 до 402 281 человека. Это тоже максимальный рост среди регионов.

Доля городского населения за 12 лет снизилась с 50,9 процента до 45,3 процента.

В Мангистауской области численность казахов составляет 670 481 человек. Помимо казахов в регионе проживают представители многих других национальностей, таких как: русские (31 990), украинцы (3 214), узбеки (2 120), татары (2 470), уйгуры (272), немцы (516), азербайджанцы (5 947), корейцы (1 121), турки (236), дунгане (115), белорусы (441), таджики (109), курды (18), поляки (79), кыргызы (827), чеченцы (831), другие национальности, включая не указавших (14 221).



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:35
К сожалению не так динамично растут производственные мощности области и другие отрасли для занятости населения.
Про рост производства, в нашей области, продовольственных ресурсов (мясо-молочные продукты, овощи, рыба и т.д.) промолчу.
 
 

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