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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:28

Просмотров: 24

До трагедии - миг! Человека, шагающего по балконным плитам на высоте 11 этажа, сняли на видео в Актау

На стройке в 15 микрорайоне сняли на видео человека, который без страховки перемещается между недостроенными балконами квартир.

Коллаж из кадров видео
В Сети сегодня, 24 ноября, появилось видео, предположительно, со строителем, который на высоте 11 этажа передвигается между недостроенными балконами квартир высокоэтажного здания. На кадрах видно, что мужчина делает это без страховки и специальной экипировки.

- Что ты делаешь, это же не цирк! Вот как у нас работают строители, - комментирует ситуацию голос за кадром.



Пользователи Сети предположили, что видео снято на строящемся объекте в 15 микрорайоне Актау.

Михаил Одинцов



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