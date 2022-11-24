До трагедии - миг! Человека, шагающего по балконным плитам на высоте 11 этажа, сняли на видео в Актау

В Сети сегодня, 24 ноября, появилось видео, предположительно, со строителем, который на высоте 11 этажа передвигается между недостроенными балконами квартир высокоэтажного здания. На кадрах видно, что мужчина делает это без страховки и специальной экипировки.- Что ты делаешь, это же не цирк! Вот как у нас работают строители, - комментирует ситуацию голос за кадром.Пользователи Сети предположили, что видео снято на строящемся объекте в 15 микрорайоне Актау.