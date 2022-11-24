В Мангистау продолжается сезон охоты

_фото из архива Lada.kz

По словам специалистов инспекции, официальная охота для зарегистрированных охотников разрешена в "Голубой бухте", "Сауре", "Мангышлаке", "Каражанбасе" Тупкараганского района. Кроме этого, можно охотиться в "Каратау", " Киякты", "Бостанкум" в Мангистауском районе, в "Ащысор", "Прибрежное", "Токмак" в Каракиянском районе и "Желтау Коленкели" в Бейнеском районе.







- В области можно охотится на следующих видов животных: на кулика с июля по 30 ноября, на голубя с 20 августа по 30 ноября, на гуся, утку и лысуху с 24 сентября по 15 января, на кеклика с октября по 15 декабря, на куропатку с сентября по 30 ноября, на лисицу и корсАка с ноября по 15 февраля, на зайца с ноября по 31 января, на кабана с сентября по 31 декабря, - прокомментировал Турганбай Шапагатов.



В регионе зарегистрированы 3 347 охотников. В местной инспекции напомнили, что охота должна осуществляться в соответствии с Правилами законодательства. За незаконную деятельность предусмотрена уголовная и административная ответственность.