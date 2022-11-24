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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: 24-11-2022, 12:01

Просмотров: 4911

В Мангистау продолжается сезон охоты

В Мангистауской области сезон охоты был открыт с июля текущего года. Охота осуществляется на территории охотничьих хозяйств четырех районов. Об этом рассказал Турганбай Шапагатов, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира области.

_фото из архива Lada.kz
По словам специалистов инспекции, официальная охота для зарегистрированных охотников разрешена в "Голубой бухте", "Сауре", "Мангышлаке", "Каражанбасе" Тупкараганского района. Кроме этого, можно охотиться в "Каратау", " Киякты", "Бостанкум" в Мангистауском районе, в "Ащысор", "Прибрежное", "Токмак" в Каракиянском районе и "Желтау Коленкели" в Бейнеском районе.



- В области можно охотится на следующих видов животных: на кулика с июля по 30 ноября, на голубя с 20 августа по 30 ноября, на гуся, утку и лысуху с 24 сентября по 15 января, на кеклика с октября по 15 декабря, на куропатку с сентября по 30 ноября, на лисицу и корсАка с ноября по 15 февраля, на зайца с ноября по 31 января, на кабана с сентября по 31 декабря, - прокомментировал Турганбай Шапагатов.

В регионе зарегистрированы 3 347 охотников. В местной инспекции напомнили, что охота должна осуществляться в соответствии с Правилами законодательства. За незаконную деятельность предусмотрена уголовная и административная ответственность.



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