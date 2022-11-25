В Актау пройдёт встреча министров нескольких государств по развитию международных транспортных маршрутов

Фото с сайта Informburo.kz
Ожидается, что в мероприятии примут участие министры иностранных дел и транспорта Казахстана, Азербайджана, Турции и Грузии.
- Предполагается, что будут выработаны меры по повышению эффективности Транскаспийского международного транспортного маршрута, - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Казахстана.
- Предполагается, что будут выработаны меры по повышению эффективности Транскаспийского международного транспортного маршрута, - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Казахстана.
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