В Актау пройдёт встреча министров нескольких государств по развитию международных транспортных маршрутов

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Ожидается, что в мероприятии примут участие министры иностранных дел и транспорта Казахстана, Азербайджана, Турции и Грузии.



- Предполагается, что будут выработаны меры по повышению эффективности Транскаспийского международного транспортного маршрута, - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Казахстана.