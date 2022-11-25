Хлеб и макароны изготавливают заключённые Мангистауской области

В колонии-поселении №43 Мангистау четверо заключённых, отбывающих наказание за различные преступления, ежедневно готовят хлеб и макароны. Затем продукцию поставляют в другие исправительные учреждения.- В хлебопекарном цеху трудятся четыре человека. Мужчины в среднем замешивают около 63 килограммов теста и далее выпекают белый формовой хлеб. Их рабочая смена начинается в 7 утра, - сообщили в УИС Мангистауской области.Осуждённый Радик Адильгереев научился печь хлеб, отбывая наказание в колонии средней безопасности. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы за разбой. Чтобы погасить иск, он стал работать.- По образованию я финансист, никогда не думал, что буду заниматься хлебом, но судьба так распорядилась. Замес теста мы производим два раза в день, утром и после обеда. Особенного рецепта теста у нас нет, мы выпекаем хлеб, как нас научили в колонии средней безопасности. Наш хлеб всем нравится, когда прихожу в отряд, благодарят, - рассказывает осуждённый Радик Адильгереев.После своего освобождения мужчина размышляет о том, чтобы открыть свою собственную пекарню.Основным направлением производственной деятельности РГП «Енбек Актау» является трудоустройство осуждённых, отбывающих наказание в учреждении. Они не только погашают свой иск, но и могут помогать заработанными деньгами своим родным и близким. В прошлом году было трудоустроено 113 человек.- Рабочий день осуждённых в колонии поселения начинается с 8 утра и длится до 6 часов вечера. Благодаря своему труду осуждённые имеют возможность погашать иск, который был вынесен им приговором суда. Мы трудоустраиваем мужчин и женщин не только на площадке РГП, но и в другие места по городу Актау. В этом году трудоустроено 118 осужденных. Они работают в сфере строительства, СТО, швейного дела и других, - рассказал Ербол Асанбаев, инспектор группы организации труда осуждённых, капитан юстиции.На базе самого РГП «Енбек Актау» помимо хлебопекарного цеха, работает цех макаронных изделий. В месяц там выпускают около тонны макарон. Ингредиенты все казахстанского производства. Кроме того, работает швейный цех, где шьют зимние и летние комплекты формы.