На пять литров больше вместимости газбаллона: житель Актау заподозрил в обмане заправочную станцию

Мужчина на видео рассказал, что столкнулся с неординарной ситуацией на одной из АГЗС в Мангистау.По его словам, объём бака в его автомобиле – 54 литра, но одна из автозаправочных смогла заправить автомобиль на 59 литров. Как в бак бензина зашло больше топлива, чем указано в заводских характеристиках автомобиля, мужчине непонятно.В департаменте Комитета технического регулирования и метрологии сообщили, что за аналогичные нарушения АГЗС могут наказать только сотрудники полиции.- У нас нет полномочий инициировать проверки в отношении малого бизнеса в связи с мораторием. Житель Актау, который подозревает АГЗС в обмане, может обратиться в полицию, - прокомментировали в департаменте Комитета технического регулирования и метрологии.