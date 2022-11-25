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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:08

Просмотров: 1587

На пять литров больше вместимости газбаллона: житель Актау заподозрил в обмане заправочную станцию

Житель Актау заехал заправить свой автомобиль газом на одну из АГЗС. Водитель, по его словам, очень сильно удивился, когда увидел, что ему залили топлива больше, чем вмещает баллон, установленный в его авто. В департаменте Комитета технического регулирования и метрологии сообщили, что обманутый житель может обратиться в полицию, так как у ведомства нет полномочий проводить проверки и штрафовать представителей малого бизнеса.

Кадр видеоролика
Мужчина на видео рассказал, что столкнулся с неординарной ситуацией на одной из АГЗС в Мангистау.

По его словам, объём бака в его автомобиле – 54 литра, но одна из автозаправочных смогла заправить автомобиль на 59 литров. Как в бак бензина зашло больше топлива, чем указано в заводских характеристиках автомобиля, мужчине непонятно.

В департаменте Комитета технического регулирования и метрологии сообщили, что за аналогичные нарушения АГЗС могут наказать только сотрудники полиции.

- У нас нет полномочий инициировать проверки в отношении малого бизнеса в связи с мораторием. Житель Актау, который подозревает АГЗС в обмане, может обратиться в полицию, - прокомментировали в департаменте Комитета технического регулирования и метрологии.




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Комментарии ( 3 )

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БО (Посетители) Сегодня, 22:02
Почти на всех заправках заливают так,где больше сверху,где меньше,давно это замечаю.Это какой беспредел,и нет дела правоохранителям до них никакого дела,видимо есть у них дела по важнее.
 
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alixah (Посетители) Сегодня, 21:18
У меня баллон на 60 литров, максимальная вместимость газа 48 литров написано на баллоне, 20 процентов должно оставаться пустоты.
 
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  • Ну Ну
  • alixah
  • Papirosso
 Darkman (Посетители) Сегодня, 20:15
Давно не секрет. На каждой второй заправке так наливают.

Давно не секрет. На каждой второй заправке так наливают.

Редакция в статье идет речь про поместилось бензина, а описываете агзс. Определитеть.
 
 

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