Аналитики: Накопить на однокомнатную квартиру в Актау можно за пять лет

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Аналитики Krisha.kz в своих расчётах применяли размер средней заработной платы городских жителей за III квартал 2022 года по данным Бюро статистики.



В качестве примера жилья, на которое горожанам нужно накопить, аналитики взяли однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров.



Таким образом, специалисты посчитали, через сколько лет среднестатистический работающий житель Мангистау сможет стать владельцем однушки.



- Минимальный срок накопления, при том что тут самый высокий уровень заработной платы среди всех регионов РК, — в Актау. На однушку здесь можно накопить всего за 5 лет и 7 месяцев, - сообщают аналитики.



Самый высокий показатель по республике у Алматы. Откладывая треть средней зарплаты, алматинец сможет накопить на покупку собственной квартиры за 19 лет и 7 месяцев. Средняя стоимость однушки площадью 35 квадратных метров на вторичном рынке сейчас составляет 24 миллиона тенге, а средняя зарплата алматинца чуть выше 339 тысяч тенге в месяц.



Чтобы купить однушку в столице, астанчанин должен откладывать по 30 процентов от своей среднестатистической зарплаты 13 лет и 8 месяцев.



Аналитики отмечают, что количество ипотечников в РК растёт: только в этом году банки выдали более 130 тысяч жилищных займов.



- Если учитывать, что минимальный первоначальный взнос по ипотечному кредиту сейчас составляет 20 процентов от стоимости жилья, то можно подсчитать, сколько лет нужно откладывать на него (при условии, что ежемесячно на это будет уходить треть среднего дохода). Дольше всего копить на первоначалку в Алматы — 3 года 9 месяцев, минимальный срок — в Актау — 1 год и 1 месяц. Средний срок по стране — 2.5 года, - говорится в материале Krisha.kz.



Специалисты по финансам советуют ежемесячно откладывать на покупку жилья не менее 30 процентов от дохода.