В Мангистау четыре человека получили вознаграждение за сообщение о коррупции

Фото пресс-службы ведомства

По данным ведомства, в настоящее время в регионе широко распространена практика поощрения лиц, содействующих в борьбе с коррупцией.



- В этом году четыре жителя региона, сообщившие о коррупционных фактах, получили вознаграждение. На основании предоставленной ими информации раскрыты преступления, и после вынесения приговора решением комиссии было назначено вознаграждение. Предоставленные указанными гражданами сведения относятся к тяжким преступлениям и преступлениям средней тяжести, - сообщила следователь по особо важным делам департамента Антикоррупционной службы Зульфия Абишаева.



Согласно закону РК «О противодействии коррупции», лицо, сообщившее о фактах коррупции, поощряется денежными средствами и находится под защитой государства.



Поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, устанавливается в следующих размерах:

- по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП;

- по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП;

- по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП;

- по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП;

- по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП.



В случае, если сумма взятки или ущерба превышает 1000 МРП, единовременное вознаграждение составит 10 процентов от указанной суммы, но не более 4000 МРП.



Месячный расчётный показатель (МРП) в 2022 году составляет 3 063 тенге.



Следует отметить, что денежное вознаграждение выплачивается только после вынесения приговора.



При столкновении с фактами коррупции департамент призывает обращаться в Call-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424, а также в дежурную часть по номеру 8 (7292) 31-91-10.