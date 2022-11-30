В Мангистау четыре человека получили вознаграждение за сообщение о коррупции

Фото пресс-службы ведомства
По данным ведомства, в настоящее время в регионе широко распространена практика поощрения лиц, содействующих в борьбе с коррупцией.
- В этом году четыре жителя региона, сообщившие о коррупционных фактах, получили вознаграждение. На основании предоставленной ими информации раскрыты преступления, и после вынесения приговора решением комиссии было назначено вознаграждение. Предоставленные указанными гражданами сведения относятся к тяжким преступлениям и преступлениям средней тяжести, - сообщила следователь по особо важным делам департамента Антикоррупционной службы Зульфия Абишаева.
Согласно закону РК «О противодействии коррупции», лицо, сообщившее о фактах коррупции, поощряется денежными средствами и находится под защитой государства.
Поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, устанавливается в следующих размерах:
- по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП;
- по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП;
- по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП;
- по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП;
- по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП.
В случае, если сумма взятки или ущерба превышает 1000 МРП, единовременное вознаграждение составит 10 процентов от указанной суммы, но не более 4000 МРП.
Месячный расчётный показатель (МРП) в 2022 году составляет 3 063 тенге.
Следует отметить, что денежное вознаграждение выплачивается только после вынесения приговора.
При столкновении с фактами коррупции департамент призывает обращаться в Call-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424, а также в дежурную часть по номеру 8 (7292) 31-91-10.
- В этом году четыре жителя региона, сообщившие о коррупционных фактах, получили вознаграждение. На основании предоставленной ими информации раскрыты преступления, и после вынесения приговора решением комиссии было назначено вознаграждение. Предоставленные указанными гражданами сведения относятся к тяжким преступлениям и преступлениям средней тяжести, - сообщила следователь по особо важным делам департамента Антикоррупционной службы Зульфия Абишаева.
Согласно закону РК «О противодействии коррупции», лицо, сообщившее о фактах коррупции, поощряется денежными средствами и находится под защитой государства.
Поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, устанавливается в следующих размерах:
- по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП;
- по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП;
- по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП;
- по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП;
- по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП.
В случае, если сумма взятки или ущерба превышает 1000 МРП, единовременное вознаграждение составит 10 процентов от указанной суммы, но не более 4000 МРП.
Месячный расчётный показатель (МРП) в 2022 году составляет 3 063 тенге.
Следует отметить, что денежное вознаграждение выплачивается только после вынесения приговора.
При столкновении с фактами коррупции департамент призывает обращаться в Call-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424, а также в дежурную часть по номеру 8 (7292) 31-91-10.
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