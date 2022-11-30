Задолжали больше 600 миллионов: власти просят жителей Актау вернуть долги ТОО «МАЭК-Казазтомпром»

Фото со страницы акимата Актау в Instagram
Жители областного центра по состоянию на 21 ноября этого года должны ТОО «МАЭК-Казазтомпром» 606 миллионов 28 тысяч тенге за водо- и теплоснабжение.
- Уважаемые жители города Актау, имеющие задолженность по оплате за услуги водо- и теплоснабжения, просим вас в кратчайшие сроки произвести оплату образовавшейся задолженности, - добавили в акимате города.
В начале ноября Президент Казахстана упоминал, что следует уделить внимание расширению мощностей энергокомбината. Он заявил, что износ оборудования на предприятии превышает 80 процентов.
Ранее стало известно, что премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление правительства о передаче ста процентов активов Мангистауского атомного энергетического комбината в собственность акимата Мангистауской области.
Михаил Одинцов
- Уважаемые жители города Актау, имеющие задолженность по оплате за услуги водо- и теплоснабжения, просим вас в кратчайшие сроки произвести оплату образовавшейся задолженности, - добавили в акимате города.
В начале ноября Президент Казахстана упоминал, что следует уделить внимание расширению мощностей энергокомбината. Он заявил, что износ оборудования на предприятии превышает 80 процентов.
Ранее стало известно, что премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление правительства о передаче ста процентов активов Мангистауского атомного энергетического комбината в собственность акимата Мангистауской области.
Михаил Одинцов