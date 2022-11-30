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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Вчера, 17:46

Просмотров: 2884

Задолжали больше 600 миллионов: власти просят жителей Актау вернуть долги ТОО «МАЭК-Казазтомпром»

Задолженность населения перед энергокомбинатом составляет более 606 миллионов тенге. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото со страницы акимата Актау в Instagram
Жители областного центра по состоянию на 21 ноября этого года должны ТОО «МАЭК-Казазтомпром» 606 миллионов 28 тысяч тенге за водо- и теплоснабжение.

- Уважаемые жители города Актау, имеющие задолженность по оплате за услуги водо- и теплоснабжения, просим вас в кратчайшие сроки произвести оплату образовавшейся задолженности, - добавили в акимате города.

В начале ноября Президент Казахстана упоминал, что следует уделить внимание расширению мощностей энергокомбината. Он заявил, что износ оборудования на предприятии превышает 80 процентов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление правительства о передаче ста процентов активов Мангистауского атомного энергетического комбината в собственность акимата Мангистауской области.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 5 )

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полина1952 (Посетители) Вчера, 23:43
передавайте в акимат осталось им пощипать и тогда точно маэку пипец придёт
 
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 Имярек (Посетители) Вчера, 20:29
предлагаю долги ТОО «МАЭК-Казазтомпром» спросить с предыдущей Альянс-прокладки
а жарык-прокладку ликвидировать! и будет хорошо

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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NISSAN PATROL (Посетители) Вчера, 20:13
Цитата: Ed Word
Полагаю, что в свою очередь, жители выражают готовность платить по счетам

Неправильно полагаешь, не все.

Цитата: Ed Word

- несколько лет назад, были одобрены повышеные тарифы, от утвержденных по республике, с целью замены и обновления инфраструктуры, куда и как они были потрачены?

На ремонт инфраструктуры.

Цитата: Ed Word
- За последние годы жителями не раз поднимался вопрос о недостаточном давлении и качестве воды, при этом жители были вынуждены оплачивать потребленную воду как соотвествующую стандартам качества

Стандарт качества ровно такой, какой оплачивается потребителями.

Цитата: Ed Word
каков план комбината и Акимата по разрешению данных вопросов актуальных последние несколько лет?


Когда многие не платят, повышают либо тариф, либо отправляют на принудительное взыскание долгов судебным исполнителям. Первый вариант более прост в исполнении, с этим и будут работать.

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 бобер (Посетители) Вчера, 19:56
Ребята, а что, не бывает отключить электричество за неуплату? Или здесь сначала нужны три предупредительных зелёных свистка? А лучше пять. В коттеджах нагорает почему-то меньше чем в двухкомнатной квартире. В крутых ЖК целые списки должников. Заселиться туда и обустроиться значит средств хватило, а вот заплатить за воду и свет - ну просто никак. Наверно на макаронах сидят.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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 Ed Word (Посетители) Вчера, 18:28
Полагаю, что в свою очередь, жители выражают готовность платить по счетам, но просят прояснить следующие не раз подымаемые вопросы:
- несколько лет назад, были одобрены повышеные тарифы, от утвержденных по республике, с целью замены и обновления инфраструктуры, куда и как они были потрачены?
- За последние годы жителями не раз поднимался вопрос о недостаточном давлении и качестве воды, при этом жители были вынуждены оплачивать потребленную воду как соотвествующую стандартам качества, каков план комбината и Акимата по разрешению данных вопросов актуальных последние несколько лет?

Если мы строим справедливый Казахстан со справедливыми подходами, то справедливо означать ответственность и обязанности всех сторон, поставщиков, потребителей, а также местных контролирующих и административных органов. Мир всем!
 
 

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