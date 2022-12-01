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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:19

Просмотров: 307

В Актау снижены тарифы на тепло и воду

Тарифы снижены на услуги подачи воды по распределительным сетям и передаче, распределению тепловой энергии, оказываемые ГКП «Каспий жылу, су арнасы» для потребителей Актау. Об этом сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области.

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По данным ведомства, данная мера принята в связи со снижением суммы инвестиционной программы согласно пункту 40 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90.

- Ранее тариф на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям (горячая вода) составлял 98,16 тенге, а стал 97,55 тенге без НДС за один кубометр. Снижение составило 0,62 процента. По передаче и распределению тепловой энергии тариф составлял 685,07 тенге, а стал 683,66 тенге за одну Гкалл, где снижение составило 0,21 процента, - заявили в департаменте.



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Комментарии ( 1 )

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  • Adai11
 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:41
Какой громкий заголовок,и какие смешные цифры... вообще ни о чём!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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