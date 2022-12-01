В Актау снижены тарифы на тепло и воду

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По данным ведомства, данная мера принята в связи со снижением суммы инвестиционной программы согласно пункту 40 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90.



- Ранее тариф на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям (горячая вода) составлял 98,16 тенге, а стал 97,55 тенге без НДС за один кубометр. Снижение составило 0,62 процента. По передаче и распределению тепловой энергии тариф составлял 685,07 тенге, а стал 683,66 тенге за одну Гкалл, где снижение составило 0,21 процента, - заявили в департаменте.