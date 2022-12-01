Жителей Актау просят помочь приобрести подарки к Новому году для тяжелобольных детей

Для желающих помочь детям, обращаться по телефону: 8 705 306 40 56 Елена Клейн.

Общественный фонд «Өмірге сен» просит жителей Актау помочь собрать деньги на подарки детям с нервно-мышечными заболеваниями.- Друзья, очень нужна помощь в Актау! Цель - собрать новогодние подарки для 20 детей с мышечным заболеванием. Этот год был не простым, но мы смогли наконец-то увидеть результаты своей неустанной работы уже более отчётливо, все больше и больше наших подопечных стали получать лечение, хорошую реабилитацию, помощь, все больше людей, которые помогают нам, знают о нас, мы этому рады! Каждый год с вашей помощью мы дарим подарки детям-инвалидам с мышечной дистрофией. Возможно, откликнутся владельцы магазинов, бутиков, предложат сертификаты, товар. Не стесняйтесь маленькой помощи, любой вклад очень дорог! Мы очень рады и благодарны всем добрым и отзывчивым людям, — сообщила Елена Клейн, официальный представитель фонда «Өмірге сен» по Мангистауской области.