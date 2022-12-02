Спасательная авиация МЧС впервые провела тренировку на море

Фото МЧС РК
Согласно замыслу тренировки поступила информация о бедствии на акватории моря. Пострадавшие обнаружены на береговой линии и на море, куда не может проехать техника для эвакуации и необходимо задействовать спасательную авиацию.
Специалисты тренировались в подъёме на борту парящего воздушного судна условно пострадавших, пилотам требовалось также поднять вертолё в воздух и зависнуть на высоте нескольких десятков метров, пока идёт подъём пострадавшего.
В тренировке приняли участие лётный состав «Казаваиаспаса», спасатели оперативно-спасательного отряда, личный состав ДЧС Мангистауской области.
В ходе работ по подготовке лётного состава обработаны такие сложные и важные элементы спасательной работы, как:
- спасение и эвакуация пострадавшего с водной поверхности, подъём эвакуируемого на борт зависшего вертолёта с применением лебёдки;
- спасение и эвакуация пострадавшего из труднодоступной местности на береговой линии;
- системность действий лётного экипажа со спасателями оперативно-спасательного отряда.
Как сообщили в МЧС, тренировка показала хорошую готовность, она позволит добиваться положительных результатов в деле спасения людей.
Специалисты тренировались в подъёме на борту парящего воздушного судна условно пострадавших, пилотам требовалось также поднять вертолё в воздух и зависнуть на высоте нескольких десятков метров, пока идёт подъём пострадавшего.
В тренировке приняли участие лётный состав «Казаваиаспаса», спасатели оперативно-спасательного отряда, личный состав ДЧС Мангистауской области.
В ходе работ по подготовке лётного состава обработаны такие сложные и важные элементы спасательной работы, как:
- спасение и эвакуация пострадавшего с водной поверхности, подъём эвакуируемого на борт зависшего вертолёта с применением лебёдки;
- спасение и эвакуация пострадавшего из труднодоступной местности на береговой линии;
- системность действий лётного экипажа со спасателями оперативно-спасательного отряда.
Как сообщили в МЧС, тренировка показала хорошую готовность, она позволит добиваться положительных результатов в деле спасения людей.
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