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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:32

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Спасательная авиация МЧС впервые провела тренировку на море

На акватории Каспийского моря состоялась тренировка по поиску и спасению потерпевших на воде. Впервые в этих работах задействована спасательная авиация МЧС РК с целью подготовки лётного состава. Об этом сообщает МЧС РК.

Фото МЧС РК
Согласно замыслу тренировки поступила информация о бедствии на акватории моря. Пострадавшие обнаружены на береговой линии и на море, куда не может проехать техника для эвакуации и необходимо задействовать спасательную авиацию.

Специалисты тренировались в подъёме на борту парящего воздушного судна условно пострадавших, пилотам требовалось также поднять вертолё в воздух и зависнуть на высоте нескольких десятков метров, пока идёт подъём пострадавшего.

В тренировке приняли участие лётный состав «Казаваиаспаса», спасатели оперативно-спасательного отряда, личный состав ДЧС Мангистауской области.

В ходе работ по подготовке лётного состава обработаны такие сложные и важные элементы спасательной работы, как:

- спасение и эвакуация пострадавшего с водной поверхности, подъём эвакуируемого на борт зависшего вертолёта с применением лебёдки;
- спасение и эвакуация пострадавшего из труднодоступной местности на береговой линии;
- системность действий лётного экипажа со спасателями оперативно-спасательного отряда.

Как сообщили в МЧС, тренировка показала хорошую готовность, она позволит добиваться положительных результатов в деле спасения людей.




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