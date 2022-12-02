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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 18:05

Просмотров: 874

Светофоры с кнопкой для пешеходов устанавливают в Актау

Светофоры нового типа начали устанавливать на семи пешеходных переходах города. Простые устройства с кнопками появятся с двух сторон на новых переходах для удобства пеших участников дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба акима города Актау.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
Светофоры с кнопкой для пешеходов устанавливают на семи пешеходных переходах города: между 19 и 30, 28 и 29 микрорайонами, напротив магазинов Sulpak и «Дана» в 13 и 31А микрорайонах.

Ещё три таких устройства установят на пешеходных переходах у Дома дружбы в 1 микрорайоне, у магазина «Абди» в 27 жилом массиве и в районе СОТ «Химик».

Одновременно на шести перекрёстках областного центра обновляют светофоры. К примеру, заменят устройства у рынков «РусКаз», «Магаш», «Жайык», а также рядом с университетом имени Ш. Есенова.

- Эти светофоры имеют Г-образную форму. Столб дополнительно оснащён выносной консолью определённой длины, что позволяет установить светофор прямо над проезжей частью, - пояснил специалист Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жалгас Мейилов.

Он добавил, что все эти работы намерены завершить к середине текущего месяца.



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Комментарии ( 3 )

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  • дорожник
  • ЁмоЁ
  • Papirosso
 Банкир (Посетители) Сегодня, 20:02
Ирон, если кнопка сделана по-нормальному, то между переключениями задается временной интервал, соответственно, если только-что загорелся зелёный для машин, то сколько не жми на кнопку, переключение будет секунд через 40
 
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  • бобер
  • Papirosso
 Ирон (Посетители) Сегодня, 19:13
Это будетт реальна проблема сфетофор с кнопкой.каждый олень будет жать не дожидаясь пока люди соберуться.а потом дтп штрафы и прочее нет воспитания не у пешеходов не у водителей
 
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  • kolu411
  • бобер
  • Ну Ну
  • Papirosso
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:28
три таких устройства установят на пешеходных переходах у Дома дружбы в 1 микрорайоне, у магазина «Абди» в 27 жилом массиве

stena Сделайте наконец что-нибудь в р-оне ТЦ "Олжа"! Стоишь в пробке, пропускаешь пешеходов, идут, точнее, ползут по 2-3 человека, потом 2-3 машины проезжают и снова 2-3 человека, и после всего этого упираешься в пробку на светофоре у перекрёстка... stena Оно понятно, что пешеходный светофор проблему не решит, но хоть будет кучковать пешеходов. А-то ходят туда-сюда по одному. Давно бы уже установили надземный переход, вместо тюленей, осетров и пластиковых тюльпанов...
 
 

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