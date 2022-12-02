Светофоры с кнопкой для пешеходов устанавливают в Актау

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области

Светофоры с кнопкой для пешеходов устанавливают на семи пешеходных переходах города: между 19 и 30, 28 и 29 микрорайонами, напротив магазинов Sulpak и «Дана» в 13 и 31А микрорайонах.



Ещё три таких устройства установят на пешеходных переходах у Дома дружбы в 1 микрорайоне, у магазина «Абди» в 27 жилом массиве и в районе СОТ «Химик».



Одновременно на шести перекрёстках областного центра обновляют светофоры. К примеру, заменят устройства у рынков «РусКаз», «Магаш», «Жайык», а также рядом с университетом имени Ш. Есенова.



- Эти светофоры имеют Г-образную форму. Столб дополнительно оснащён выносной консолью определённой длины, что позволяет установить светофор прямо над проезжей частью, - пояснил специалист Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жалгас Мейилов.



Он добавил, что все эти работы намерены завершить к середине текущего месяца.