Как решают проблему бродячих собак в Актау

- Ходить, бывает, страшно одной по вечерам. Ладно ещё днем, когда много людей, - говорит жительница 5 микрорайона Жансая.

- По вопросу строительства приютов со стороны городского отдела строительства направлено письмо от 5 августа этого года на имя акима Актау о выделении земельного участка за счёт бюджета с учётом необходимости строительства приюта. Соответствующие работы ведутся, но пока результатов нет, - пояснил Бердибек Маркабаев.

- Согласно с подпунктом 4 пункта 1 статьи 15 Закона, допускается отлов и умерщвление бродячих собак в случаях, когда животное нападает на человека и/или создает угрозу их здоровью, а также общественному порядку и безопасности, - отметил чиновник.

На бродячих собак пожаловались жители 2 микрорайона. С их слов, собаки сбиваются в стаю и представляют опасность как для детей, так и для взрослых.Безнадзорных животных в дневное и ночное время наблюдают также жители 5 и 9 микрорайонов.Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибек Маркабаев сообщил, что со 2 марта 2022 года по требованию закона РК «Об ответственном обращении с животными» бродячих домашних животных необходимо отловить и сдать в специальные приюты без причинения вреда (убийства, увечья). Однако, пока в регионе и в Актау нет действующих зарегистрированных государственных или частных приютов для содержания бездомных домашних животных.С начала года по городу было отловлено 1 745 голов бродячих собак, в том числе с момента вступления закона в силу со 2 марта по сегодняшний день. По жалобам населения было отловлено 1 382 голов собак, в том числе во 2, 5 и 9 микрорайонах.В этом году городская ветеринарная станция выделила около 4 800 000 тенге на отлов бродячих домашних животных.По вопросу бродячих собак жители Актау могут обратиться с заявлением в акимат Актау или в городскую ветеринарную станцию.