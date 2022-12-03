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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:57

Просмотров: 1234

Как решают проблему бродячих собак в Актау

От местных жителей неоднократно поступают жалобы на бездомных четвероногих.

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На бродячих собак пожаловались жители 2 микрорайона. С их слов, собаки сбиваются в стаю и представляют опасность как для детей, так и для взрослых.

Как решают проблему бродячих собак в Актау


Безнадзорных животных в дневное и ночное время наблюдают также жители 5 и 9 микрорайонов.

Как решают проблему бродячих собак в Актау


- Ходить, бывает, страшно одной по вечерам. Ладно ещё днем, когда много людей, - говорит жительница 5 микрорайона Жансая.


Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибек Маркабаев сообщил, что со 2 марта 2022 года по требованию закона РК «Об ответственном обращении с животными» бродячих домашних животных необходимо отловить и сдать в специальные приюты без причинения вреда (убийства, увечья). Однако, пока в регионе и в Актау нет действующих зарегистрированных государственных или частных приютов для содержания бездомных домашних животных.

Как решают проблему бродячих собак в Актау


С начала года по городу было отловлено 1 745 голов бродячих собак, в том числе с момента вступления закона в силу со 2 марта по сегодняшний день. По жалобам населения было отловлено 1 382 голов собак, в том числе во 2, 5 и 9 микрорайонах.

- По вопросу строительства приютов со стороны городского отдела строительства направлено письмо от 5 августа этого года на имя акима Актау о выделении земельного участка за счёт бюджета с учётом необходимости строительства приюта. Соответствующие работы ведутся, но пока результатов нет, - пояснил Бердибек Маркабаев.


Как решают проблему бродячих собак в Актау


В этом году городская ветеринарная станция выделила около 4 800 000 тенге на отлов бродячих домашних животных.

- Согласно с подпунктом 4 пункта 1 статьи 15 Закона, допускается отлов и умерщвление бродячих собак в случаях, когда животное нападает на человека и/или создает угрозу их здоровью, а также общественному порядку и безопасности, - отметил чиновник.


По вопросу бродячих собак жители Актау могут обратиться с заявлением в акимат Актау или в городскую ветеринарную станцию.



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Комментарии ( 1 )

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 motor (Посетители) Сегодня, 11:20
Очень много бродячих сабак в новостроящихся микрорайонах 38,40, рядос с ЖК Спорт Сити,7 КАЗНА, Озен сити. Несколько раз были нападения, дети боятся и даже взрослые боятся одни ходить. Администрация!! прошу обратите внимание, отправьте охотников на бродячих собак.
 
 

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