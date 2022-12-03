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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:04

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Сделка недействительна: сколько застройщиков оштрафовали в Актау

Нарушившие законодательство строительные компании привлечены к ответственности, передаёт пресс-служба областной прокуратуры.

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Законодательством страны четко определены порядок привлечения денежных средств граждан-дольщиков для строительства жилых комплексов. Однако, отдельные недобросовестные застройщики используя различные механизмы, вводят в заблуждение граждан и заключают с ними предварительные договоры о купле-продаже, хотя фактически привлекают их в качестве дольщиков. В последующем ими затягиваются сроки строительства, что вызывает обоснованное недовольство граждан, выливающееся в различные акции протеста.

По статистике, на территории Актау ведётся строительство 96 многоэтажных жилых домов. Из 96 объектов завершены - 17, на стадии завершения - 47 (окончены на 90 процентов), на стадии строительства каркаса - 32 строения на начальном уровне (до трёх этажей).

В целях недопущения нарушений прав граждан прокуратурой Мангистауской области постоянно проводится мониторинг СМИ по выявлению и недопущению нарушений прав граждан со стороны застройщиков.

Как установлено прокуратурой, пять строительных компаний привлекали средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов в нарушении закона «О долевом участии в жилищном строительстве». Сделка по привлечению денег физических и юридических лиц для строительства, совершенная в нарушение требований настоящего Закона, признается недействительной.

- Следует отметить, что за продажу квартир без разрешения на привлечение денег дольщиков предусмотрена административная ответственность согласно  статье 320 КоАП. По мерам прокурорского надзора в этом году к административной ответственности привлечены пять застройщиков с наложением штрафа на сумму 4 миллионов тенге. Таким образом, прокуратурой обеспечивается соблюдение прав граждан на рынке долевого строительства и недопущение нарушений их прав на своевременное получение собственных квартир, - сообщили в областной прокуратуре.


Работа в данном направлении продолжается.  



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