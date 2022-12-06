Новые руководители назначены в полиции Жанаозена и Тупкараганского района

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Приказом начальника департамента полиции Мангистауской области по согласованию с МВД РК полковник полиции Корганбаев Бекбол назначен на должность начальника управления полиции Жанаозена, а полковник полиции Сатханов Рустам на должность начальника отдела полиции Тупкараганского района.



Бекбол Корганбаев родился 3 марта 1977 года. В 2002 году окончил Алматинскую академию МВД РК.



Работает в органах внутренних дел с сентября 1998 года.



- Бекбол Корганбаев начал свою деятельность в Мангистауском регионе в дорожной полиции, также занимал должность в следственных структурах и в сфере дознания. С марта 2022 года назначен на должность начальника управления по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области и по настоящее время занимал эту должность, - сообщили в департаменте полиции региона.



Сатханов Рустам родился 5 августа 1981 года. В 2002 году окончил Академию МВД РК.



- Работает в органах внутренних дел с августа 1998 года. Рустам Тулегенович начал свою деятельность следователем в Мангистауской области, в своей практике занимал несколько руководящих должностей. В частности, 21 мая 2020 года назначен на должность начальника следственного управления департамента Мангистауской области и по настоящее время занимал эту должность, - сообщили в департаменте полиции региона.