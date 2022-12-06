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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 09:15

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Новые руководители назначены в полиции Жанаозена и Тупкараганского района

Назначены новый начальник управления полиции Жанаозена и отдела полиции Тупкараганского района. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Приказом начальника департамента полиции Мангистауской области по согласованию с МВД РК полковник полиции Корганбаев Бекбол назначен на должность начальника управления полиции Жанаозена, а полковник полиции Сатханов Рустам на должность начальника отдела полиции Тупкараганского района.

Бекбол Корганбаев родился 3 марта 1977 года. В 2002 году окончил Алматинскую академию МВД РК.

Работает в органах внутренних дел с сентября 1998 года.

- Бекбол Корганбаев начал свою деятельность в Мангистауском регионе в дорожной полиции, также занимал должность в следственных структурах и в сфере дознания. С марта 2022 года назначен на должность начальника управления по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области и по настоящее время занимал эту должность, - сообщили в департаменте полиции региона.

Сатханов Рустам родился 5 августа 1981 года. В 2002 году окончил Академию МВД РК.

- Работает в органах внутренних дел с августа 1998 года. Рустам Тулегенович начал свою деятельность следователем в Мангистауской области, в своей практике занимал несколько руководящих должностей. В частности, 21 мая 2020 года назначен на должность начальника следственного управления департамента Мангистауской области и по настоящее время занимал эту должность, - сообщили в департаменте полиции региона.



Новые руководители назначены в полиции Жанаозена и Тупкараганского района
Новые руководители назначены в полиции Жанаозена и Тупкараганского района
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