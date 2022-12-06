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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:02

Просмотров: 1594

Акимат Актау: Горячее водоснабжение ещё не восстановлено

Аварий на теплосетях за ночь не зафиксировано. В городской администрации рассказали о текущем положении c горячим водоснабжением в Актау.

Иллюстративное фото
В акимате Актау сообщили, что ситуация стабильная. Аварий на теплосетях за ночь не зафиксировано. Горячее водоснабжение в Актау ещё не восстановили.

- На данный момент есть жалобы на отсутствие отопления в некоторых микрорайонах. Работы ведутся по устранению причин и по накладке тепловых систем, - сообщили в акимате города.

В акимате также отметили, что по каждому адресу персонально проводятся проверки, 60 процентов по городу в квартирах переделки внутренней системы отопления.

- Также не раз было выявлено, что по некоторым адресам отопление отсутствует из-за перекрытых вентилей в соседней квартире, либо не могут провести наладку по стояку из-за отсутствия жильцов. Ведутся работы совместно с сотрудниками городского отдела жилищной инспекции, ГКП «КЖСА» и сервисными компаниями, - отметили в городской администрации.

Глава региона объявил выговор первому заместителю акима области Бекболу Орынбасарову, акиму города Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибеку Картбаеву, генеральному директора ТОО «МАЭК» Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву.

Напомним, 30 ноября резко увеличился расход горячей воды на город, кроме того на ситуацию негативно повлияли морозы, в связи с этим произошло резкое снижение уровней в резервуарах. Причинами увеличенного расхода горячей воды могут быть порывы на сетях, а также слив воды с обратной сети в тепловых узлах многоквартирных жилых домов в канализацию, для увеличения протока сетевой через отопительные приборы.

Руководство энергокомбината приняло решение о снижении уровня воды в резервуарах, что послужило причиной ограничения подачи горячей воды в Актау.
Для недопущения перебоев в теплоснабжении города принято решение на время ограничить подачу горячей питьевой воды. В данный момент мобилизованы все силы для устранения ситуации.



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Комментарии ( 3 )

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  • Кинст
  • ЁмоЁ
  • NataliN
 Жуков (Посетители) Сегодня, 13:42
произошло резкое снижение уровней в резервуарах?

Главное не произошло резкое снижение миллионных зарплат и премий у раздутого управленческого состава МАЭКа.Придумали 33 департамента и сидят жируют.А простой народ страдает и мёрзнет.А Талгат и Мурат получили выговоры всего лишь.Смехота!А на вопрос почему оборудование изношено на 80% ? Почему не обслуживалось регулярно это оборудование для поддержания нормального функционирования? Куда делись деньги на плановый ремонт? Опять ответят население виновато перепланировками и перекрытыми вентилями? Клоуны!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • Adai11
  • Жуков
  • Кинст
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:48
Подготовились к зиме.
Нашли еще одну отмазку: в квартирах переделана система отопления.
Если переделка незаконная и не соответствует проекту- заставьте переделать.
Что за беспомощность?
И потом выговоры не решают проблему.
Неумех надо просто выгонять с должностей.
Почему из-за них должны страдать тысячи людей?
 
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  • Papirosso
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 11:16
Население в курсе cvetok
 
 

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