Акимат Актау: Горячее водоснабжение ещё не восстановлено

Иллюстративное фото
В акимате Актау сообщили, что ситуация стабильная. Аварий на теплосетях за ночь не зафиксировано. Горячее водоснабжение в Актау ещё не восстановили.
- На данный момент есть жалобы на отсутствие отопления в некоторых микрорайонах. Работы ведутся по устранению причин и по накладке тепловых систем, - сообщили в акимате города.
В акимате также отметили, что по каждому адресу персонально проводятся проверки, 60 процентов по городу в квартирах переделки внутренней системы отопления.
- Также не раз было выявлено, что по некоторым адресам отопление отсутствует из-за перекрытых вентилей в соседней квартире, либо не могут провести наладку по стояку из-за отсутствия жильцов. Ведутся работы совместно с сотрудниками городского отдела жилищной инспекции, ГКП «КЖСА» и сервисными компаниями, - отметили в городской администрации.
Глава региона объявил выговор первому заместителю акима области Бекболу Орынбасарову, акиму города Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибеку Картбаеву, генеральному директора ТОО «МАЭК» Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву.
Напомним, 30 ноября резко увеличился расход горячей воды на город, кроме того на ситуацию негативно повлияли морозы, в связи с этим произошло резкое снижение уровней в резервуарах. Причинами увеличенного расхода горячей воды могут быть порывы на сетях, а также слив воды с обратной сети в тепловых узлах многоквартирных жилых домов в канализацию, для увеличения протока сетевой через отопительные приборы.
Руководство энергокомбината приняло решение о снижении уровня воды в резервуарах, что послужило причиной ограничения подачи горячей воды в Актау.
Для недопущения перебоев в теплоснабжении города принято решение на время ограничить подачу горячей питьевой воды. В данный момент мобилизованы все силы для устранения ситуации.
- На данный момент есть жалобы на отсутствие отопления в некоторых микрорайонах. Работы ведутся по устранению причин и по накладке тепловых систем, - сообщили в акимате города.
В акимате также отметили, что по каждому адресу персонально проводятся проверки, 60 процентов по городу в квартирах переделки внутренней системы отопления.
- Также не раз было выявлено, что по некоторым адресам отопление отсутствует из-за перекрытых вентилей в соседней квартире, либо не могут провести наладку по стояку из-за отсутствия жильцов. Ведутся работы совместно с сотрудниками городского отдела жилищной инспекции, ГКП «КЖСА» и сервисными компаниями, - отметили в городской администрации.
Глава региона объявил выговор первому заместителю акима области Бекболу Орынбасарову, акиму города Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибеку Картбаеву, генеральному директора ТОО «МАЭК» Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву.
Напомним, 30 ноября резко увеличился расход горячей воды на город, кроме того на ситуацию негативно повлияли морозы, в связи с этим произошло резкое снижение уровней в резервуарах. Причинами увеличенного расхода горячей воды могут быть порывы на сетях, а также слив воды с обратной сети в тепловых узлах многоквартирных жилых домов в канализацию, для увеличения протока сетевой через отопительные приборы.
Руководство энергокомбината приняло решение о снижении уровня воды в резервуарах, что послужило причиной ограничения подачи горячей воды в Актау.
Для недопущения перебоев в теплоснабжении города принято решение на время ограничить подачу горячей питьевой воды. В данный момент мобилизованы все силы для устранения ситуации.