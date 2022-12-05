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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 23:59

Просмотров: 326

Аким Актау об отсутствии горячей воды: Основная причина связана с проведением плановых ремонтных работ изношенного оборудования

Аким Актау Ербол Избергенов сообщил, что все силы мобилизованы для решения вопроса подачи горячей воды в квартиры горожан.

Фото из архива Lada.kz
По словам главы города основная причина проблем с горячим водоснабжением связана с проведением плановых ремонтных работ изношенного оборудования ТОО «МАЭК-Казатопром».

- Со вчерашнего дня мы столкнулись с проблемой дефицита горячей воды. Основная причина этого связана с проведением плановых ремонтных работ изношенного оборудования ТОО «МАЭК-Казатопром». Чтобы обеспечить бесперебойное обеспечение теплом горожан, мы вынуждены временно ограничить подачу горячей воды. Данная ситуация находится под моим пристальным контролем. На данный момент, мобилизованы все силы, чтобы решить проблему в кратчайшее время. Мы призываем всех граждан сохранять спокойствие и набраться терпения!, - сказал аким Актау.

Напомним, ранее генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром» Талгат Есентугелов заявил, что подачу горячей воды возобновят в Актау утром 6 декабря. Накануне «МАЭК-Казатомпром» приостановил подачу горячей воды в Актау, а также снизил давление питьевой воды. Что касается холодных батарей, на предприятии сообщили, что ограничений по подаче отопления в ТОО «МАЭК-Казатомпром» не было. Ремонт одной из шести установок по производству дистиллята стал причиной снижения уровня воды в резервуарах и далее причиной ограничения подачи горячей воды в Актау. Также на ситуацию повлияли наступившие морозы.



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