Ремонт одной из установок и холод: причины ограничения подачи горячей воды в Актау назвали в ТОО «МАЭК-Казатомпром»

Фото из архива Lada.kz
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что на предприятии был сделан ремонт установки по производству дистиллята, который по плану должен был завершиться 15 декабря, но был завершен раньше, 1 декабря. Но на отремонтированной установке возникли проблемы, в связи с чем ремонт пришлось возобновить.
- У нас сейчас проходит ремонт одной из установок, к этому еще параллельно добавилось похолодание, то есть температура стала ниже и пошел большой водоразбор по отопительной системе, в связи с этим мы сделали такие ограничения по горячей воде. Сейчас в общем работают 6 установок, но одна из них на плановом капитальном ремонте, в связи с чем и произошло понижение уровня воды на ЦУВС, и в связи с похолоданием пошло увеличение подпитки по теплосети. Чтобы удержать данную ситуацию в рабочем режиме, были такие приняты меры, чтобы подобрать уровни на ЦУВСе. Как подберем уровни, сразу подадим горячую воду, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что на ЦУВС стоят резервуары с водой, где был зафиксирован критический минимум, из-за чего и пришлось временно ограничить подачу горячей воды.
- Когда опускается отметка на критический уровень, мы приводим такие меры, начинаем проводить ограничения для того, чтобы собрать воду и чтобы уровни выше стали, нам для этого надо немного времени, - сообщили в ТОО.
Что касается холодных батарей, на предприятии сообщили, что ограничений по подаче отопления в ТОО «МАЭК-Казатомпром» не было.
- Мы отопление подаем, сейчас на данный момент 96 градусов держим, но из-за того, что похолодало, будем поднимать температуру, - сообщили на предприятии.
Напомним, ранее стало известно, что «МАЭК-Казатомпром» приостановил подачу горячей воды в Актау, а также снизил давление питьевой воды.
- У нас сейчас проходит ремонт одной из установок, к этому еще параллельно добавилось похолодание, то есть температура стала ниже и пошел большой водоразбор по отопительной системе, в связи с этим мы сделали такие ограничения по горячей воде. Сейчас в общем работают 6 установок, но одна из них на плановом капитальном ремонте, в связи с чем и произошло понижение уровня воды на ЦУВС, и в связи с похолоданием пошло увеличение подпитки по теплосети. Чтобы удержать данную ситуацию в рабочем режиме, были такие приняты меры, чтобы подобрать уровни на ЦУВСе. Как подберем уровни, сразу подадим горячую воду, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что на ЦУВС стоят резервуары с водой, где был зафиксирован критический минимум, из-за чего и пришлось временно ограничить подачу горячей воды.
- Когда опускается отметка на критический уровень, мы приводим такие меры, начинаем проводить ограничения для того, чтобы собрать воду и чтобы уровни выше стали, нам для этого надо немного времени, - сообщили в ТОО.
Что касается холодных батарей, на предприятии сообщили, что ограничений по подаче отопления в ТОО «МАЭК-Казатомпром» не было.
- Мы отопление подаем, сейчас на данный момент 96 градусов держим, но из-за того, что похолодало, будем поднимать температуру, - сообщили на предприятии.
Напомним, ранее стало известно, что «МАЭК-Казатомпром» приостановил подачу горячей воды в Актау, а также снизил давление питьевой воды.
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