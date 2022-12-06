Актау без горячей воды: Нурлан Ногаев объявил выговор ответственным лицам

Фото пресс-службы ведомства
Вчера, 5 декабря, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провёл совещание по вопросу обеспечения города теплом и питьевой водой. Глава региона поручил принять срочные меры по устранению неполадок в работе энергокомбината «МАЭК».
- Должен быть чёткий анализ ситуации, поэтому поручаю ответственным лицам проводить ежесуточный контроль над работой предприятия «МАЭК». Население должно знать, в чём причина приостановки подачи горячей воды. Не нужно давать пустых обещаний, «сегодня дадим воду, завтра утром», лишь бы люди вопросов не задавали. Решать проблему необходимо комплексно, чтобы из-за резких движений мы не нашли большую проблему. Данная ситуация произошла из-за слабой координации в работе коммунальных предприятий и уполномоченных органов, - сказал Нурлан Ногаев.
Глава региона объявил выговоры первому заместителю акима области Бекболу Орынбасарову, акиму города Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибеку Картбаеву, генеральному директора ТОО «МАЭК» Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву.
Напомним, 30 ноября резко увеличился расход горячей воды на город, кроме того на ситуацию негативно повлияли морозы, в связи с этим произошло резкое снижение уровней в резервуарах. Причинами увеличенного расхода горячей воды могут быть порывы на сетях, а также слив воды с обратной сети в тепловых узлах многоквартирных жилых домов в канализацию, для увеличения протока сетевой через отопительные приборы.
Руководство энергокомбината приняло решение о снижении уровня воды в резервуарах, что послужило причиной ограничения подачи горячей воды в Актау.
Для недопущения перебоев в теплоснабжении города принято решение на время ограничить подачу горячей питьевой воды. В данный момент мобилизованы все силы для устранения ситуации.
- Должен быть чёткий анализ ситуации, поэтому поручаю ответственным лицам проводить ежесуточный контроль над работой предприятия «МАЭК». Население должно знать, в чём причина приостановки подачи горячей воды. Не нужно давать пустых обещаний, «сегодня дадим воду, завтра утром», лишь бы люди вопросов не задавали. Решать проблему необходимо комплексно, чтобы из-за резких движений мы не нашли большую проблему. Данная ситуация произошла из-за слабой координации в работе коммунальных предприятий и уполномоченных органов, - сказал Нурлан Ногаев.
Глава региона объявил выговоры первому заместителю акима области Бекболу Орынбасарову, акиму города Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибеку Картбаеву, генеральному директора ТОО «МАЭК» Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву.
Напомним, 30 ноября резко увеличился расход горячей воды на город, кроме того на ситуацию негативно повлияли морозы, в связи с этим произошло резкое снижение уровней в резервуарах. Причинами увеличенного расхода горячей воды могут быть порывы на сетях, а также слив воды с обратной сети в тепловых узлах многоквартирных жилых домов в канализацию, для увеличения протока сетевой через отопительные приборы.
Руководство энергокомбината приняло решение о снижении уровня воды в резервуарах, что послужило причиной ограничения подачи горячей воды в Актау.
Для недопущения перебоев в теплоснабжении города принято решение на время ограничить подачу горячей питьевой воды. В данный момент мобилизованы все силы для устранения ситуации.