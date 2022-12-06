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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:18

Просмотров: 999

Актау без горячей воды: Нурлан Ногаев объявил выговор ответственным лицам

Глава региона объявил выговор первому заместителю акима области Бекболу Орынбасарову, акиму города Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибеку Картбаеву, генеральному директора ТОО «МАЭК» Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Вчера, 5 декабря, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провёл совещание по вопросу обеспечения города теплом и питьевой водой. Глава региона поручил принять срочные меры по устранению неполадок в работе энергокомбината «МАЭК».

- Должен быть чёткий анализ ситуации, поэтому поручаю ответственным лицам проводить ежесуточный контроль над работой предприятия «МАЭК». Население должно знать, в чём причина приостановки подачи горячей воды. Не нужно давать пустых обещаний, «сегодня дадим воду, завтра утром», лишь бы люди вопросов не задавали. Решать проблему необходимо комплексно, чтобы из-за резких движений мы не нашли большую проблему. Данная ситуация произошла из-за слабой координации в работе коммунальных предприятий и уполномоченных органов, - сказал Нурлан Ногаев.

Глава региона объявил выговоры первому заместителю акима области Бекболу Орынбасарову, акиму города Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибеку Картбаеву, генеральному директора ТОО «МАЭК» Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву.

Напомним, 30 ноября резко увеличился расход горячей воды на город, кроме того на ситуацию негативно повлияли морозы, в связи с этим произошло резкое снижение уровней в резервуарах. Причинами увеличенного расхода горячей воды могут быть порывы на сетях, а также слив воды с обратной сети в тепловых узлах многоквартирных жилых домов в канализацию, для увеличения протока сетевой через отопительные приборы.

Руководство энергокомбината приняло решение о снижении уровня воды в резервуарах, что послужило причиной ограничения подачи горячей воды в Актау.
Для недопущения перебоев в теплоснабжении города принято решение на время ограничить подачу горячей питьевой воды. В данный момент мобилизованы все силы для устранения ситуации.



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Комментарии ( 4 )

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  • Кинст
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 10:16
Население должно знать, в чём причина приостановки подачи горячей воды.

Ещё один умник! Зачем нам знать о причинах? Это уже ваши проблемы! Население должно быть обеспечено бесперебойным ежедневным, ежечасным использованием питьевой и горячей водой, а так же теплоносителем (зимой) Всё!

Почитайте Водный Кодекс на досуге:
1. Физические лица на территории Республики Казахстан обеспечиваются питьевой водой в соответствии с установленными нормами водопотребления и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод при наличии присоединенных сетей водоснабжения и (или) водоотведения.
2. Собственник систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов является гарантом обеспечения населения питьевой водой и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод.
Согласно статье 92-10, есть также права и обязанности организации по водоснабжению и (или) водоотведению:
2) обеспечивать бесперебойное предоставление услуг водоснабжения и (или) водоотведения в населенных пунктах;
5) обеспечивать надлежащую эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

- Нарушение водного законодательства Республики Казахстан влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан, - говорится в Кодексе.
 
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Базелик (Посетители) Сегодня, 09:58
30 ноября резко увеличился расход горячей воды на город
 
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  • sergeiK71
  • Maximus
  • Papirosso
  • Кинст
 Феникс (Посетители) Сегодня, 09:47
Выговор есть, а воды и отопления нет! От выговора теплее не стало, за такое надо наказывать строго по серьёзненькому!
 
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  • rustam240577
  • babe
  • OpenSuser
  • Maximus
  • Papirosso
  • Tankushka
  • Кинст
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 09:40
Глава региона объявил выговоры - и что толку ту от этого выговора увольнять и выгонять надо их с отметкой по статье devil
А то у них вечно так - летом не достача питьевой воды с ремонтом, а зимой - тепла
 
 

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