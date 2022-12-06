Аким Актау проверил наполняемость резервуаров водой ТОО «МАЭК»

В ЦОК сообщили, что на данный момент в резервуарах ЦУВС идёт процесс наполнения водой.- Чтобы восстановить подачу горячей воды, необходимо заполнить резервуары ЦУВС. Сейчас дистилляционная опреснительная установка работает не в полном объёме. Для этого необходимо резервуары заполнить водой. При достижении определённого уровня начнём ремонт установки для увеличения выработки воды, - сказал аким Актау Ербол Избергенов.Наполняемость резервуаров увеличится за счёт прикрытия горячего водоснабжения. При заполнении установок водой будут проводить капитальный ремонт, отметили в Центре общественных коммуникаций области.