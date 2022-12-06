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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:50

Просмотров: 779

Аким Актау проверил наполняемость резервуаров водой ТОО «МАЭК»

Первый заместитель акима области, аким Актау совместно с руководством ТОО «МАЭК» проверили наполняемость резервуаров, об этом сообщает Центр общественных коммуникаций области.

Фото ЦОК региона
В ЦОК сообщили, что на данный момент в резервуарах ЦУВС идёт процесс наполнения водой.

Аким Актау проверил наполняемость резервуаров водой ТОО «МАЭК»


- Чтобы восстановить подачу горячей воды, необходимо заполнить резервуары ЦУВС. Сейчас дистилляционная опреснительная установка работает не в полном объёме. Для этого необходимо резервуары заполнить водой. При достижении определённого уровня начнём ремонт установки для увеличения выработки воды, - сказал аким Актау Ербол Избергенов.

Аким Актау проверил наполняемость резервуаров водой ТОО «МАЭК»


Аким Актау проверил наполняемость резервуаров водой ТОО «МАЭК»


Наполняемость резервуаров увеличится за счёт прикрытия горячего водоснабжения. При заполнении установок водой будут проводить капитальный ремонт, отметили в Центре общественных коммуникаций области.



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Комментарии ( 3 )

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  • babe
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:29
Как только Тоо МаЭк опять вернулось в лоно Е́кимата проблемы с тепло-водо снабжением города посыпались на горожан как из рога изобилия!
Совпадение? Не думаю!
Более 20 лет мы слышим что надо повышать тарифы что бы модернизировать МаЭк и тыры-пыры....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Daulet201999
  • strana.kz
 Maximus (Посетители) Сегодня, 17:10
В каком же удручающем состоянии все что на фото...
 
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  • Daulet201999
  • Имярек
 babe (Посетители) Сегодня, 16:54
К чему нам эти слова ?! Людям нужна вода , нужно тепло ! Питьевая вода течёт не пригодная для питья, горячей воды нет, отопления нет, а они все нам обещают !
 
 

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