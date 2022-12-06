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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:11

Просмотров: 386

Весь покрылся льдом: житель Актау обеспокоен порывом на «МАЭКовском» трубопроводе

Житель посёлка Приморский рассказал, что порыв на трубопроводе, ведущий к ТОО «МАЭК», произошёл пять дней назад.

Фото жителя Актау
Мужчина прислал в редакцию фотографии, на кадрах видно, что из-за порыва на трубе образовались глыбы льда.

- Город сидит без горячей воды, возможно, данный порыв влияет на это, - пожаловался мужчина.

Весь покрылся льдом: житель Актау обеспокоен порывом на «МАЭКовском» трубопроводе


Весь покрылся льдом: житель Актау обеспокоен порывом на «МАЭКовском» трубопроводе


Весь покрылся льдом: житель Актау обеспокоен порывом на «МАЭКовском» трубопроводе


Весь покрылся льдом: житель Актау обеспокоен порывом на «МАЭКовском» трубопроводе


В пресс-службе энергокомбината прокомментировали жалобу жителя посёлка Приморский.

- Данный порыв пока ни на что не влияет, если остановимся для ремонта, труба замёрзнет. Ждём тёплой погоды и будем ремонтировать, - сообщили в пресс-службе предприятия.



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Комментарии ( 2 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:30
а есть среди коментаторов специалисты по таким прорывам? Это правда, что поток воды нельзя остановить и начать ремонтировать трубу, пока мороз?
А то для обывателя комментарий пресс-службы выглядит как отмазка.

Плюс ко всему они плачут, что воду горячую отключили из-за плохой заполненности резервуаров. А там - хай течет?
Так-то дуршлаг водой заполнить проблематично будет.

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  • Kain-Livesy
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:24
Во технология! А если мороз будет до марта, то так и будете ждать у моря теплой погоды погоды?
Спецы однако, не удивительно, что МАЭК доведен до ручки".
 
 

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