Весь покрылся льдом: житель Актау обеспокоен порывом на «МАЭКовском» трубопроводе

Мужчина прислал в редакцию фотографии, на кадрах видно, что из-за порыва на трубе образовались глыбы льда.- Город сидит без горячей воды, возможно, данный порыв влияет на это, - пожаловался мужчина.В пресс-службе энергокомбината прокомментировали жалобу жителя посёлка Приморский.- Данный порыв пока ни на что не влияет, если остановимся для ремонта, труба замёрзнет. Ждём тёплой погоды и будем ремонтировать, - сообщили в пресс-службе предприятия.