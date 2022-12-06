Для сохранения популяции тюленя на Каспии создадут природный резерват

Каспийский тюлень

Сериккали Брекешев заявил, что в рамках поручения президента ведутся работы по созданию государственного природного резервата на Каспийском море.



- Важными являются вопросы сохранения популяции каспийского тюленя. На сегодня разрабатывается естественно-научное обоснование (ЕНО), которое планируем получить в январе 2023 года и далее приступить к разработке ТЭО, - сообщил Сериккали Брекешев в ходе заседания правительства.



Министр отметил, что во исполнение поручений главы государства по вопросам рыбного хозяйства и в связи с созданием новых областей, необходимо внести коррективы в Программу развития рыбного хозяйства и актуализировать индикаторы с учётом текущей ситуации по маловодности и обстановки на мировых рынках.



- Эту работу мы проведём совместно с представителями бизнеса и науки. После согласования с госорганами, соответствующий проект постановления Правительства будет внесен во втором квартале следующего года, — сказал Сериккали Брекешев.



По его словам, комплекс принимаемых мер позволит привлечь инвестиции, обеспечить рост производства и экспорта рыбной продукции, создать новые рабочие места и увеличить уровень потребления рыбы населением.



- В свою очередь, Министерство экологии продолжит координацию вопросов реализации Программы развития рыбного хозяйства до 2030 года и примет меры по своевременному и качественному исполнению поручений главы государства, данных в ходе встречи с населением Алматинской, Мангистауской и Атырауской областей по вопросам развития рыбного хозяйства, — сказал в заключение Сериккали Брекешев.