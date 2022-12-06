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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:51

Просмотров: 483

Для сохранения популяции тюленя на Каспии создадут природный резерват

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании правительства сообщил о мерах, которые будут предприниматься по сохранению популяции каспийского тюленя. Об этом сообщается на сайте премьер-министра Республики Казахстан.

Каспийский тюлень
Сериккали Брекешев заявил, что в рамках поручения президента ведутся работы по созданию государственного природного резервата на Каспийском море.

- Важными являются вопросы сохранения популяции каспийского тюленя. На сегодня разрабатывается естественно-научное обоснование (ЕНО), которое планируем получить в январе 2023 года и далее приступить к разработке ТЭО, - сообщил Сериккали Брекешев в ходе заседания правительства.

Министр отметил, что во исполнение поручений главы государства по вопросам рыбного хозяйства и в связи с созданием новых областей, необходимо внести коррективы в Программу развития рыбного хозяйства и актуализировать индикаторы с учётом текущей ситуации по маловодности и обстановки на мировых рынках.

- Эту работу мы проведём совместно с представителями бизнеса и науки. После согласования с госорганами, соответствующий проект постановления Правительства будет внесен во втором квартале следующего года, — сказал Сериккали Брекешев.

По его словам, комплекс принимаемых мер позволит привлечь инвестиции, обеспечить рост производства и экспорта рыбной продукции, создать новые рабочие места и увеличить уровень потребления рыбы населением. 

- В свою очередь, Министерство экологии продолжит координацию вопросов реализации Программы развития рыбного хозяйства до 2030 года и примет меры по своевременному и качественному исполнению поручений главы государства, данных в ходе встречи с населением Алматинской, Мангистауской и Атырауской областей по вопросам развития рыбного хозяйства, — сказал в заключение Сериккали Брекешев.



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Комментарии ( 3 )

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saktau (Посетители) Вчера, 23:56
Походу их уже и не останется в ближайшее время. Это конец. И море иссякает . и осетров нету. Ничего нету. И Воробьёв даже в городе значительно поубавилось. В степи больше нет ни сусликов ни тушканчиков ни зайцев ни корсаков.
 
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Mihabadboy (Посетители) Вчера, 21:47
Вы воду горячую подайте.
Люди вымрут, не кому будет заниматься тюленями.
 
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 Жанар (Посетители) Вчера, 21:09

- Эту работу мы проведём совместно с представителями бизнеса и науки.

Откроется ещё одна "контора", с кучей дармоедов по отмыванию бюджетных денег...
А тюленей будут в садках выращивать...

Все мы ходим под богом.
 
 

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