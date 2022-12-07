Больше всего трудовых конфликтов произошло в Мангистауской области

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В стране с начала года случилось 50 крупных трудовых конфликтов. В Мангистауской области, как сообщает LS, произошло 48 случаев и в Атырауской – два конфликта. Основная доля демонстраций наблюдалась в нефтегазовой отрасли.
На этих предприятиях работа была приостановлена более чем на три часа. Это на 61,3 процента больше, чем годом ранее (31 – в 2021 году).
В министерстве отметили, что основные требования работников – это повышение зарплаты, улучшение условий труда, обеспечение социальным пакетом, погашение задолженности по социальным отчислениям.
Для решения вопросов на постоянной основе работают межведомственные штабы под председательством акимов Мангистауской, Атырауской и Павлодарской областей.
Кроме того, в этом году был одобрен алгоритм совместных действий центральных государственных и местных органов, профсоюзов и работодателей. Документ предусматривает оперативные и системные меры по разрешению и недопущению трудовых конфликтов. В том числе за счет разъяснительных бесед с коллективами.
Также ведется работа по вовлечению в пул авторитетных в обществе переговорщиков, способных оказывать медиативные услуги при трудовых конфликтах. В этом году провели два республиканских, 217 областных и 1,3 тысячи районных заседаний трехсторонних комиссий по социальному партнерству. Там выступали руководители проблемных предприятий, в том числе имеющие задолженность по заработной плате и находящиеся на мониторинге местных мониторинговых групп.
В Минтруда отметили, что за счет предпринятых в этом году мер, во II полугодии 2022 года количество конфликтов снизилось в пять раз до восьми (в I полугодии 42 конфликта).
Также удалось обеспечить погашение долгов по зарплате на более чем 4,4 миллиарда тенге перед 18,4 тысячи работников. Повышена заработная плата от 5 до 80 процентов у 1,9 миллиона работников на 2,5 тысячи предприятий.
На этих предприятиях работа была приостановлена более чем на три часа. Это на 61,3 процента больше, чем годом ранее (31 – в 2021 году).
В министерстве отметили, что основные требования работников – это повышение зарплаты, улучшение условий труда, обеспечение социальным пакетом, погашение задолженности по социальным отчислениям.
Для решения вопросов на постоянной основе работают межведомственные штабы под председательством акимов Мангистауской, Атырауской и Павлодарской областей.
Кроме того, в этом году был одобрен алгоритм совместных действий центральных государственных и местных органов, профсоюзов и работодателей. Документ предусматривает оперативные и системные меры по разрешению и недопущению трудовых конфликтов. В том числе за счет разъяснительных бесед с коллективами.
Также ведется работа по вовлечению в пул авторитетных в обществе переговорщиков, способных оказывать медиативные услуги при трудовых конфликтах. В этом году провели два республиканских, 217 областных и 1,3 тысячи районных заседаний трехсторонних комиссий по социальному партнерству. Там выступали руководители проблемных предприятий, в том числе имеющие задолженность по заработной плате и находящиеся на мониторинге местных мониторинговых групп.
В Минтруда отметили, что за счет предпринятых в этом году мер, во II полугодии 2022 года количество конфликтов снизилось в пять раз до восьми (в I полугодии 42 конфликта).
Также удалось обеспечить погашение долгов по зарплате на более чем 4,4 миллиарда тенге перед 18,4 тысячи работников. Повышена заработная плата от 5 до 80 процентов у 1,9 миллиона работников на 2,5 тысячи предприятий.
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