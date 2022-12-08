Кто виноват и что делать? Горячей воды в Актау по-прежнему нет.

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На официальном сайте энергокомбината сообщается, что ТОО «МАЭК» в полном объеме выполняет инвестиционные программы.
Согласно данным предприятия, в 2021 году были реализованы три проекта на общую сумму 258 795 тысяч тенге (без НДС).
1. Капитальный ремонт участка теплопровода ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (IV этап) на сумму 158 148 тысяч тенге;
2. Капитальный ремонт ПИВ-8 ДОУ-9 с заменой теплообменных трубок на сумму 69 917 тысяч тенге;
3. Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800мм от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (II этап) на сумму 30 730 тысяч тенге.
Все работы были выполнены в полном объеме, освоение составило 85 процентов с учетом экономии.
В 2022 году также реализованы три проекта на общую сумму 263 853 тысяч тенге (без НДС).
1. Капитальный ремонт участка теплопровода ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (V этап) на сумму 160 785 тыс. тенге. На сегодняшний день уже освоено 152 934 тысяч тенге, то есть 95 процентов от общей суммы, работа выполнена в полном объеме;
2. Капитальный ремонт лучевой системы фильтров ФКП СППВ-40 (II этап) (фильтр карбонатного песка станции приготовления питьевой воды) на общую сумму 72 245 тысяч тенге. На сегодняшний день работы выполнены, предусмотренные средства освоены полностью;
3. Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800 мм от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (III этап) на сумму 30 823 тысяч тенге, которые полностью освоены.
- Реализация данных проектов увеличит срок службы, а также надежную эксплуатацию оборудования, трубопроводов тепловых сетей, питьевой и технической воды, что оказывает положительное влияние на бесперебойное снабжение потребителей энергоресурсами, - говорится в отчете энергокомбината.
Аким Актау заявил, что основная причина отсутствия горячей воды связана с проведением плановых ремонтных работ изношенного оборудования.
По словам Саяна Ахметжанова, трагедия с теплоснабжением в Экибастузе произошла, главным образом, из-за системной коррупции в отрасли. Это привело к тому, что в регионе произошли социальные недовольства. Кроме того, коррупционные риски замечены и в работе других казахстанских предприятий, добавил он. Они расположены в Семее, Таразе и Западно-Казахстанской области. Чаще всего, за отдельную плату, коррупционеры подключали коммерческие объекты к центральному теплоснабжению, что в итоге сказывалось на теплоснабжении рядовых казахстанцев.
Напомним, 5 декабря жители Актау возмутились отсутствием горячей воды. В ТОО «МАЭК» подтвердили, что использование горячей воды в многоквартирных жилых домах временно приостанавливается.
Генеральный директор ТОО «МАЭК» Талгат Есентугелов заявил, что подачу горячей воды возобновят в Актау утром 6 декабря.
Нурлан Ногаев объявил выговор ответственным лицам за отсутствие горячей воды.
Вчера, 7 декабря в ТОО «МАЭК» сообщили, что для подачи горячей воды в город жителям Актау придётся подождать два дня.
Процесс наполняемости резервуаров ЦУВС водой ещё не завершился.
Запасайтесь водой: рассылку об аварии на МАЭКе в Актау назвали фейком
Согласно данным предприятия, в 2021 году были реализованы три проекта на общую сумму 258 795 тысяч тенге (без НДС).
1. Капитальный ремонт участка теплопровода ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (IV этап) на сумму 158 148 тысяч тенге;
2. Капитальный ремонт ПИВ-8 ДОУ-9 с заменой теплообменных трубок на сумму 69 917 тысяч тенге;
3. Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800мм от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (II этап) на сумму 30 730 тысяч тенге.
Все работы были выполнены в полном объеме, освоение составило 85 процентов с учетом экономии.
В 2022 году также реализованы три проекта на общую сумму 263 853 тысяч тенге (без НДС).
1. Капитальный ремонт участка теплопровода ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (V этап) на сумму 160 785 тыс. тенге. На сегодняшний день уже освоено 152 934 тысяч тенге, то есть 95 процентов от общей суммы, работа выполнена в полном объеме;
2. Капитальный ремонт лучевой системы фильтров ФКП СППВ-40 (II этап) (фильтр карбонатного песка станции приготовления питьевой воды) на общую сумму 72 245 тысяч тенге. На сегодняшний день работы выполнены, предусмотренные средства освоены полностью;
3. Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800 мм от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (III этап) на сумму 30 823 тысяч тенге, которые полностью освоены.
- Реализация данных проектов увеличит срок службы, а также надежную эксплуатацию оборудования, трубопроводов тепловых сетей, питьевой и технической воды, что оказывает положительное влияние на бесперебойное снабжение потребителей энергоресурсами, - говорится в отчете энергокомбината.
Аким Актау заявил, что основная причина отсутствия горячей воды связана с проведением плановых ремонтных работ изношенного оборудования.
По словам Саяна Ахметжанова, трагедия с теплоснабжением в Экибастузе произошла, главным образом, из-за системной коррупции в отрасли. Это привело к тому, что в регионе произошли социальные недовольства. Кроме того, коррупционные риски замечены и в работе других казахстанских предприятий, добавил он. Они расположены в Семее, Таразе и Западно-Казахстанской области. Чаще всего, за отдельную плату, коррупционеры подключали коммерческие объекты к центральному теплоснабжению, что в итоге сказывалось на теплоснабжении рядовых казахстанцев.
Напомним, 5 декабря жители Актау возмутились отсутствием горячей воды. В ТОО «МАЭК» подтвердили, что использование горячей воды в многоквартирных жилых домах временно приостанавливается.
Генеральный директор ТОО «МАЭК» Талгат Есентугелов заявил, что подачу горячей воды возобновят в Актау утром 6 декабря.
Нурлан Ногаев объявил выговор ответственным лицам за отсутствие горячей воды.
Вчера, 7 декабря в ТОО «МАЭК» сообщили, что для подачи горячей воды в город жителям Актау придётся подождать два дня.
Процесс наполняемости резервуаров ЦУВС водой ещё не завершился.
Запасайтесь водой: рассылку об аварии на МАЭКе в Актау назвали фейком