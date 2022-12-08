Коммунальный регресс в Мангистау! В Актау никто не может назвать дату подачи горячей воды в город

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В пресс-службе предприятия рассказали, что накопление резервуаров идет медленно.
- На 12 часов дня 8 декабря в резервуарах имеется запас 36 тысяч кубометров. В нормальном режиме уровни должны составлять 80-100 тысяч кубометров, - сказали в ТОО «МАЭК».
В пресс-службе предприятия отметили, что горячее водоснабжение возобновиться после стабилизации уровней резервуаров.
Напомним, на ЦУВС стоят резервуары с водой, где был зафиксирован критический минимум, из-за чего и пришлось временно ограничить подачу горячей воды.
В понедельник, 5 декабря, жители Актау возмутились отсутствием горячей воды. В ТОО «МАЭК» подтвердили, что использование горячей воды в многоквартирных жилых домах временно приостанавливается.
Аким Актау заявил, что основная причина отсутствия горячей воды связана с проведением плановых ремонтных работ изношенного оборудования.
Генеральный директор ТОО «МАЭК» Талгат Есентугелов заявил, что подачу горячей воды возобновят в Актау утром 6 декабря.
Нурлан Ногаев объявил выговор ответственным лицам за отсутствие горячей воды.
- На 12 часов дня 8 декабря в резервуарах имеется запас 36 тысяч кубометров. В нормальном режиме уровни должны составлять 80-100 тысяч кубометров, - сказали в ТОО «МАЭК».
В пресс-службе предприятия отметили, что горячее водоснабжение возобновиться после стабилизации уровней резервуаров.
Напомним, на ЦУВС стоят резервуары с водой, где был зафиксирован критический минимум, из-за чего и пришлось временно ограничить подачу горячей воды.
В понедельник, 5 декабря, жители Актау возмутились отсутствием горячей воды. В ТОО «МАЭК» подтвердили, что использование горячей воды в многоквартирных жилых домах временно приостанавливается.
Аким Актау заявил, что основная причина отсутствия горячей воды связана с проведением плановых ремонтных работ изношенного оборудования.
Генеральный директор ТОО «МАЭК» Талгат Есентугелов заявил, что подачу горячей воды возобновят в Актау утром 6 декабря.
Нурлан Ногаев объявил выговор ответственным лицам за отсутствие горячей воды.