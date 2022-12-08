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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:51

Просмотров: 2529

Коммунальный регресс в Мангистау! В Актау никто не может назвать дату подачи горячей воды в город

В пресс-службе энергокомбината сообщили, что накопление резервуаров идет медленно. Как только резервуары будут наполнены, горячую воду подадут в квартиры горожан.

Иллюстративное фото
В пресс-службе предприятия рассказали, что накопление резервуаров идет медленно.

- На 12 часов дня 8 декабря в резервуарах имеется запас 36 тысяч кубометров. В нормальном режиме уровни должны составлять 80-100 тысяч кубометров, - сказали в ТОО «МАЭК».

В пресс-службе предприятия отметили, что горячее водоснабжение возобновиться после стабилизации уровней резервуаров.

Напомним, на ЦУВС стоят резервуары с водой, где был зафиксирован критический минимум, из-за чего и пришлось временно ограничить подачу горячей воды.

В понедельник, 5 декабря, жители Актау возмутились отсутствием горячей воды. В ТОО «МАЭК» подтвердили, что использование горячей воды в многоквартирных жилых домах временно приостанавливается.

Аким Актау заявил, что основная причина отсутствия горячей воды связана с проведением плановых ремонтных работ изношенного оборудования.

Генеральный директор ТОО «МАЭК» Талгат Есентугелов заявил, что подачу горячей воды возобновят в Актау утром 6 декабря.

Нурлан Ногаев объявил выговор ответственным лицам за отсутствие горячей воды.



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Комментарии ( 9 )

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  • ddd888
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 16:40
Ну нормальный бизнес план у "товарищей" - в этом месяце за эл/энергию неплохие барыши с населения стрясут, у бойлеров, обогревателей, и пр. неплохие аппетиты. Браво!
 
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 Argallo (Посетители) Сегодня, 16:25
Все это было предвидено еще с момента включения горячей воды в декабре. Она ВСЕ ВРЕМЯ текла черной как нефть. 2 Месяца сливали-сливали, а она так и текла чернущей. Люди требуют отчетом от маэка, на что был потрачен бюджет и что было обновлено за последние 10 лет! Всех воров уволить и посадить с изъятием всего имущества!! Давно надо было этот притон разворошить. Лапшу вешают людям, что они там что-то меняют каждый год, когда эти котлы стоят уже 40 лет! Все ржавые и протекающие! Ни один металл не рассчитан на такое время на открытом солнце!
 
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 Foxy-Hell (Посетители) Сегодня, 16:24
glu-info,
А ещё представьте такой момент - трубы УЖЕ замёрзли. Сейчас они к НГ, дай бог, дадут воду и эти изношенные трубы тут же рванут..
 
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 montgomery (Посетители) Сегодня, 15:11
Вот мне интересно - чем сейчас акимы занимаются? городской, областной... неужели есть какие-то дела поважнее? К 30 летию позора готовятся?
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:35
Имярек,
поддерживаю!
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:29
Исходя из последних новостей по теме тепло водоснабжения города МаЭк, тоо Каспий жылу су арнасы, ТОО жарык прокладка ПРОСТО ОБЯЗАНЫ оплату за отопление воду и электроэнергию в декабре месяце не взымать с жителей города!
Иначе ҚОРА ИМ

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 glu-info (Посетители) Сегодня, 14:23
"На 12 часов дня 8 декабря в резервуарах имеется запас 36 тысяч кубометров. В нормальном режиме уровни должны составлять 80-100 тысяч кубометров, - сказали в ТОО «МАЭК». "

В итоге получается, что с 5 по 8 декабря было набрано приблизительно 10-15 тысяч кубометров воды. До 100 тысяч такими темпами будет набираться как раз до ишачьей пасхи.К апрелю заполнят емкости а там уже и лето.
 
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 cnnc (Посетители) Сегодня, 14:22
а как на счёт отопления и питьевой воды? тоже плановые работы или зима в декабре это так неожиданно?
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 14:22
Почему не создан круглосуточный оперативный штаб по решению и ликвидации ЧС? Или до весны теперь без горячей воды жить? Я представляю у кого по 3 и более маленьких детей дома...Жесть просто...
 
 

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