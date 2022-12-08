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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:48

Просмотров: 261

Экс-директор морпорта Актау Женис Касымбек стал акимом Астаны

Женис Касымбек назначен акимом Астаны. Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, сообщается на сайте Акорды.

Фото из открытых источников
Указом Главы государства Касымбек Женис Махмудулы назначен акимом Астаны.

Женис Касымбек с 2004 по 2005 год занимал должность директора РГП «Актауский международный морской торговый порт».

В ноябре 2005 года его назначили вице-министром транспорта и коммуникаций. После работал ответственным секретарем Министерства транспорта и коммуникаций.

В последующем занимал также посты министра транспорта и коммуникаций, министра по инвестициям и развитию, министра индустрии и инфраструктурного развития. 25 февраля 2019 года стал заместителем премьер-министра. 19 сентября 2019 года назначен акимом Карагандинской области.



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